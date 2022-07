Anna-Sophia Popov behauptet sich in Ditzingen gegen ältere Konkurrenz

Beim 33. Ditzinger Young Masters hat Anna-Sophia Popov von der TG Biberach mit den Plätzen zwei und vier geglänzt. Die 14-jährige Florettfechterin startete in den Jahrgängen U15 und U17 der Damenkonkurrenz.

Bei 17 Teilnehmerinnen im Jahrgang U15 wurde zunächst in drei parallelen Vorrundengruppen gefochten. Anna-Sophia Popov konnte alle Gefechte klar gewinnen und zog so in die Finalrunde ein, in der sie zwei Siege sowie zwei Niederlagen zu verzeichnen hatte. Im Endklassement bedeutete dies einen guten vierten Platz.

Im Jahrgang U17 gingen sieben Teilnehmerinnen an den Start, auch hier konnte die deutlich jüngere Biberacherin punkten und vier von sechs Vorrundengefechten für sich entscheiden. Nach verletzungsbedingter Aufgabe ihrer Gegnerin im Viertelfinale lieferte sich Anna-Sophia Popov im Halbfinale ein spannendes Gefecht mit Alina Maletz (TV Lahr), das letztendlich 15:14 für die nervenstarke TG-Fechterin endete. Im Finale der U17-Konkurrenz traf Popov dann schließlich auf Sydney Jaberg (CEM Morges). Gegen die Schweizer Meisterin zeigte sie eine sehr gute Leistung und gab das Gefecht nur knapp mit 12:15 verloren. Der zweite Platz in diesem Jahrgang war der verdiente Lohn für ein gelungenes Turnierwochenende.