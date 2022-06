Anna Silber liest aus „Chopinhof-Blues“

Die in Biberach aufgewachsene Autorin Anna Silber (Foto: Paul Feuersänger) ist am Freitag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei zu Gast. Sie stellt ihren Debütroman „Chopinhof-Blues“ vor. Die Geschwister Katja und Tilo verbindet ihre Kindheit im Heim. Nun, als Erwachsene, nagt die Vergangenheit in Form ihrer komplizierten Beziehungen an ihnen. Die Krisenjournalistin Esra bereist die gefährlichsten Orte der Welt in der Hoffnung, mit ihren Reportagen aufzurütteln. Bei ihrem letzten Einsatz in Honduras gerät sie selbst in die Abgründe der alltäglichen Gewalt, die sie nach ihrer Rückkehr nach Berlin nicht loslassen. Und Ádám, ein studierter Philosoph aus Budapest, hat gemeinsam mit seiner Frau Aniko Ungarn verlassen, um in Wien ein besseres Leben zu führen. Doch das entwickelt sich anders, als die beiden es sich vorgestellt haben. „Chopinhof-Blues“ ist ein zarter und zugleich kraftvoller Roman. Die Veranstaltung findet im Lesecafé der Stadtbücherei statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Abendkasse.