Anna Halbherr von der DLRG Biberach verstärkt Einsatzgruppe

Der DLRG Bezirk Federsee freut sich, dass mit Anna Halbherr von der Ortsgruppe Biberach nun ein neuer Signalmann die Einsatzgruppe verstärkt. Signalmänner führen die Einsatztaucher mittels einer Leine und kommunizieren über Leinenzugzeichen mit ihnen. Gemeinsam können sie so beispielsweise Personen aus dem Wasser retten oder Gegenstände bergen.

Vergangene Woche fand die Prüfung des neuen Signalmanns statt. Anna Halbherr zeigte in der theoretischen Prüfung, dass sie unter anderem die Ausrüstung, Einsatzrichtlinien, Taucherkrankheiten und Suchmethoden kennt. Dann folgte die praktische Prüfung. Hierbei zeigte sie, dass sie einen Taucher an einer Leine entsprechend eines bestimmten Suchmusters führen kann. Außerdem simulierte die Prüferin ein Tauchunfall. Den erkannte Anna Halbherr, leitete die Rettung ein und leistete Erste Hilfe am verunfallten Taucher mit Unterstützung eines Sicherungstauchers.