Anmeldung für Genießerlauf startet

Es ist ein kleines Jubiläum: Der Biberacher Genießerlauf findet am 16. Oktober zum fünften Mal statt. Die Lauffreunde Biberach e.V. als Veranstalter haben sich zur Wiederholung des Formats vom vergangenen Jahr entschieden: Die „Kreissparkasse Biberach Staffel“ wird nach Mitteilung der Veranstalter wieder als zweimal acht Kilometer Wettbewerb mit Wendepunkt in Reute und Stabübergabe in der Schrannenstraße ausgetragen. „Weil wir nicht wissen, wie die Corona-Situation dann ist, planen wir langfristig so auf der sicheren Seite und verzichten auf Bustransfers“, so Streckenchef Harry Zell. Die Online-Anmeldung ist mittlerweile freigeschaltet. Die Startgebühr beträgt 25 Euro (Halbmarathon) und 30 Euro (Staffel). Wer früh dran ist erhält Vergünstigungen: Die ersten 150 Halbmarathon-Gemeldeten sowie die ersten 75 Staffeln erhalten das Laufshirt umsonst. Und wer sich bis 31. Juli anmeldet, darf bei der Nudel-Genuss-Party am Vorabend des Laufes in der Alten Stadtbierhalle für zwei statt sechs Euro schlemmen.