Anmeldung für Torspielertage

Die ProKeeper Akademie (ProKA) veranstaltet am Samstag, 7. April, in Neufra/Donau und am Sonntag, 15. April, in Biberach jeweils einen Torspielertag für junge, talentierte Torspieler aus der Region Oberschwaben. Dazu kann man sich ab sofort anmelden.

Nach der sehr guten Resonanz auf den ersten Torspielertag im Oktober 2017 in Biberach hat sich die Stiftung ProKA entschieden, in diesem Frühjahr zwei Torspielertage an zwei verschiedenen Orten anzubieten. Ziel ist es, Torspieler Talente aus der Region zu entdecken, zu fördern und sie auf dem Weg in den höherklassigen Fußball zu unterstützen. Die einhergehende Persönlichkeitsentwicklung ist Bestandteil dieser Kompetenzförderung. Die Teilnehmergrenze pro Torspielertag liegt bei 40 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 15 Jahren. Jeder Teilnehmer kann nur für einen der beiden Termine angemeldet werden. Es werden wieder engagierte Torspielertrainer sowie ein professioneller Stargast mit dabei sein, die die Teilnehmer anleiten. Aus den beiden Standorten werden jeweils die besten acht Torspieler durch die zehn Trainer gesichtet. Die ausgewählten Jugendlichen werden anschließend in einer zehn- bis zwölfwöchigen Trainingssession zwischen April und Juni durch einen professionellen Torspielertrainer ausgebildet.

Eine Anmeldung ist ab sofort im Internet unter www.proka-oberschwaben.de möglich. Der Preis für den Torspielertag (inklusive Verpflegung, Trainingsshirt, Hose und Stutzen) beträgt 80 Euro, die anschließende Trainingssession wird durch den Stiftungszweck vollumfänglich gedeckt.