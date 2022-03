Anja Reinalter besucht Karl-Arnold-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor wenigen Tagen hat die Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter (Bündnis 90/Die Grünen) den Seminarkurs des Technischen Gymnasiums (TG) der Karl-Arnold-Schule Biberach besucht und von ihrer Parlamentsarbeit berichtet. Da es im Seminarkurs der TG12 vorgesehen ist, eine vertiefte Exkursion oder Diskussion anzubieten, freuten sich die Gymnasiasten ihren politischen, beziehungsweise zukunftsorientierten Schwerpunkt vertiefen zu können.

Zunächst gab Reinalter einen Einblick in ihren beruflichen Werdegang – von der Gemeinderätin über erste Vorsitzende des Landesfrauenrats Baden-Württemberg hin zur Bundestagsabgeordneten. Zur Politik kam sie durch schul- sowie kommunalpolitische Aufgaben. Sie engagierte sich bereits früh ehrenamtlich, was sie auch den Schülerinnen und Schülern empfahl. Seit 2021 ist Reinalter nun Bundestagsabgeordnete und gehört dem Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung an. Sich für Frauenrechte und Frauengerechtigkeit einzusetzen ist ihr ein großes Anliegen. Sie berichtete auch, wie lebendig, aufwühlend, aber auch strukturiert eine Plenumssitzung sein kann.

Im Anschluss an den Vortrag gab es die Möglichkeit diverse Themen anzusprechen und Fragen zu stellen. Einen großen Raum nahm dabei die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine ein. Dabei war es besonders interessant, die aktuelle Vorgehensweise sowie die Sondersitzung im Bundestag aus den Augen einer Bundestagsabgeordneten zu erfahren. Ebenso wurden die Themen Rechtsextremismus, der Umgang und die Zusammenarbeit mit der AfD sowie die Zusammensetzung der Ausschüsse thematisiert.

Bei einer abschließenden Feedback-Runde zeigte sich, dass insbesondere die genaue Darstellung ihrer Tätigkeit im Bundestag sowie das Thema „Gendergerechtigkeit“ einen nachhaltigen Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern hinterlassen haben. Auch ihre offene, direkte und ehrliche Art beeindruckte den Seminarkurs.

„Die eigene Haltung zu finden, sich für die eigene Meinung einzusetzen und auch zu wissen, wann eine rote Linie erreicht ist“ – Diesen Tipp gab sie den Schülerinnen und Schülern abschließend mit auf den Weg.