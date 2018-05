Angelina Flachs holt sich U13-Titel

Angelina Flachs vom TV Biberach-Hühnerfeld hat sich bei den württembergischen Jugendtennis-Meisterschaften in Sindelfingen den Titel in der Altersklasse U13 gesichert. Aufgrund ihrer Spielstärke und Leistungsklasse (LK) 14 ging Flachs an Position eins der Setzliste ins Turnier. Durch eine variable und routinierte Spielweise kämpfte sie sich ohne Satzverlust in das Finale vor, in dem sie auf Marie Vogt (LK15) vom TC Urbach traf. Die Nummer zwei der Setzliste war zuvor ebenso ohne Satzverlust geblieben. Im Finale konnte sich Angelina Flachs jedoch zunächst recht deutlich mit 5:2 absetzen und stand kurz vor dem Gewinn des ersten Satzes. Dann musste Marie Vogt das Match aufgeben und Angelina Flachs hatte den Titel gewonnen.