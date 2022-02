Angehende Betriebswirte trainieren Fähigkeiten für eine Welt im Wandel

Die Menschheit steht vor gewaltigen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Pandemie. Für Studierende stellt sich die Frage, ob sie den Veränderungsprozessen gewachsen sind, wenn sie als junge Fach- oder Führungskräfte in die Arbeitswelt eintreten. Future Skills, Fähigkeiten, die für die anstehenden Transformationsprozesse von Bedeutung sind, will Isabell Osann, Vertretungsprofessorin für Strategisches Management an der Hochschule Biberach, neben Fachwissen vermitteln. Dabei legt sie Wert auf das Erleben und hat den Master-Studierenden eine entsprechende Aufgabe gestellt.

Eigenständig eine Zukunftskonferenz vorzubereiten und durchzuführen lautete der Auftrag. Im Team sollten die BWL-Studierenden dafür gleich zwei Aufgaben bewältigen: einen fachlichen Textbeitrag erstellen, der dem Anspruch an eine akademische Tagung genügt, sowie einen organisatorischen Beitrag für die Konferenz, um als Team praxisnahe und wirkungsorientierte Erfahrungen zu sammeln. Den fachlichen Bezugsrahmen bildete das Strategische Management, Anregungen zu aktuellen Themen gaben Isabell Osann aus ihrem Praxisnetzwerk.

Am Anfang stand ein Barcamp. Ein solcher Workshop wird bewusst offen gestaltet, Inhalte und Ablauf legen die Teilnehmenden gemeinsam fest. Das erfordere Offenheit und Flexibilität, berichten Philipp Mall, Simon Enns und Lucas Berlan stellvertretend für alle Masterstudierenden aus dem Kurs. „Es ist wichtig, sich voll und ganz darauf einzulassen“, sagt Mall.

Die Themen für die Konferenz wurden in dem von Dozentin Inga Wiele moderierten Barcamp entwickelt. Malls Gruppe entschied sich für die Frage, wie ein mittelständisches Unternehmen über agile Arbeitsweisen und Strukturen eine offene Innovationskultur („Open Innovation Mindset und Ambidextrie“) etablieren kann. Lucas Berlans Team befasste sich mit der Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie („Status quo und Lösungsansätze bei Wasch- und Putzmittelverpackungen“) und das Team um Simon Enns mit der Frage, welche Rohstoffe sich in der Bauwirtschaft eignen, um nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip wirtschaften zu können. Dafür müssen alle Rohstoffe rückstandlos in den Kreislauf zurückgeführt werden, schließlich ist die Bauindustrie für einen gewaltigen CO2-Ausstoß verantwortlich.

Damit war den Betriebswirten der Anfang gelungen: Sie hatten sich als Team auf ein Thema geeinigt. Nun ging es um die inhaltliche Vorbereitung der Konferenz und des wissenschaftlichen Fachartikels. Gemeinsam recherchierten sie, trugen Ergebnisse zusammen und entwickelten Text und Veranstaltung weiter. Wie das Barcamp fand die Konferenz digital statt. So trainierten die Studierenden „den kompetenten Umgang mit digitalen Tools, Medien, Informationen und Daten“, sagt Isabell Osann. Kommunikations- und Teamkompetenzen würden unter Berücksichtigung von „Diversität, Selbstständigkeit, Eigenmotivation und Flexibilität angewendet“.

Zum Ende des Semesters fand die Zukunftskonferenz tatsächlich statt. Unter anderem nahmen die Fachleute aus der Praxis teil, mit denen die Studierenden für das Projekt im Austausch gewesen waren. Sie zeigten sich beeindruckt vom Umfang der Recherchen. Professor Jochen Weilepp, Dekan der Fakultät BWL, ging in seiner Eröffnungsrede auf die Herausforderungen des Strategischen Managements ein und gab wichtige Impulse zur Umsetzung der vorgetragenen Innovationsstrategien. Von dem Format Zukunftswerkstatt zeigte er sich begeistert aufgrund der Wissensflüsse zwischen Studierenden und Unternehmen sowie zwischen den Studiengängen an der Hochschule.

Auch die Studierenden sind mit dem Gesamtergebnis zufrieden, wenngleich sie „den Aufwand anfangs nicht richtig eingeschätzt haben“, wie Lucas Berlan berichtet. Das habe zwischendurch für Zeitdruck gesorgt, schließlich standen noch andere Projekte in diesem Semester an, berichtet er. Auch für Philipp Mall war das Projekt Neuland. „Wir waren extrem frei in der Themenfindung – und es ist etwas Spannendes herausgekommen“, zieht er sein persönliches Resumee, wobei ihm wichtig ist, dass die Teams sich mit ihren zukunftsorientierten Themen Gehör verschaffen konnten. Und was würden sie nachfolgenden Semestern für das Format Zukunftskonferenz raten? „Rasch aus der Komfortzone zu kommen“, bringt es Simon Enns auf den Punkt. „Das ist notwendig – und es lohnt sich!“