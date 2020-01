Anfänger und Fortgeschrittene haben Spaß auf den Pisten

152 Ski- und Snowboardfahrer haben Anfang Januar an einem mehrtägigen Ferienkurs der TG-Skiabteilung teilgenommen. Die Teilnehmer wurden in mehr als 30 Gruppen von rund 50 Lehrkräften und Helfern betreut.

Am ersten Kurstag trafen sich alle Teilnehmer und Lehrkräfte zur Abfahrt auf dem Gigelberg. Nach der Ankunft in Riefensberg (Vorarlberg) versammelten sich alle Gruppen bei ihrem jeweiligen Ski- oder Snowboardlehrer und begannen mit dem Skiunterricht. Besonders spannend war es für die roten Anfängergruppen, die im abgesperrten Übungsgelände mit allerhand Hilfsmitteln wie Hütchen, Stangen, Seilen, Pool-Nudeln die ersten Erfahrungen auf dem neuen Sportgerät sammelten. Bis zum Ende des ersten Tages konnten alle Anfänger bereits mit dem Seillift fahren und meisterten ihre ersten Abfahrten.

In der Mittagszeit sorgten das Catering Team um Simone Gutschera und Martin Koch für eine Stärkung. Insgesamt wurden an den vier Tagen rund 2000 Wecken gegessen. Am Abend machten sich alle wieder auf den Weg nach Biberach. Am zweiten Kurstag ging es nach Grasgehren in der Nähe von Balderschwang, sehr gute Schnee- und Pistenbedingungen herrschten. Die roten Anfängergruppen hielten sich zunächst im flachen und abgesperrten Übungsgelände mit Seillift auf, wo sie von den Ski- und Snowboardlehrern auf die ersten Schleppliftfahrten und „richtigen“ Pisten vorbereitet wurden. Danach brachen auch sie ins restliche Skigebiet auf und gesellten sich zu den Fortgeschrittenen, die bereits auf den weitläufigen Pisten unterwegs waren.

Der dritte Tag in Jungholz war zunächst durch starken Regen beeinträchtigt. Danach konnte der Ferienkurs planmäßig fortgesetzt werden. Später ging der Niederschlag noch in Schnee über was für den letzten Kurstag in Grasgehren beste Bedingungen bedeutete. Vor allem den Fortgeschrittenen machte der pulvrige Neuschnee beim Powdern großen Spaß. Doch auch die jüngeren Skifahrer hatten mit dieser neuen Erfahrung schöne Momente.

Wie immer beinhaltete dieser letzte Kurstag das traditionelle Abschlussrennen. Der mit Spannung erwartete Abschlussabend mit Siegerehrung, Medaillen- und Urkundenüberreichung in der Gigelbergturnhalle rundete schließlich diesen ersten Ferienskikurs des neuen Jahrzehnts gemeinsam mit den stolzen Eltern ab. Ein großer Dank galt Patrik Ehinger, den Organisator des Ferienkurses. Er sorgte nach zehn Jahren zum letzten Mal für einen reibungslosen Ablauf.