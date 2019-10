Andreas und Manuela Schütterle übernehmen das Klinikcafé

Bereits seit 16 Jahren betreibt Armin Wagner gemeinsam mit seiner Frau Andrea das Café im Sana Klinikum Biberach. Ab November möchte sich das Betreiberpaar jetzt einem neuen Projekt widmen und verabschiedet sich aus dem Klinikum. Passende Nachfolger für das Café sind indes bereits gefunden: der Ulmer Andreas Schütterle und seine Frau Manuela.

Frisch belegte Seelen, kleine Gerichte und eine feine Auswahl an Kuchen: „Für Patienten, Mitarbeiter und Besucher ist das Klinikcafé unter Leitung von Armin und Andrea Wagner eine feste Institution und eine Oase im Klinikalltag“, teilt die Sana-Klinik mit. Nach 16 Jahren übergeben die Wagners das Café nun an Andreas Schütterle, der dieses gemeinsam mit seiner Frau Manuela ab November weiter betreiben wird.

Abschied mit kleiner Feier

Bei einer kleinen Feier verabschiedete sich Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen von Armin und Andrea Wagner und hieß die neuen Pächter gleichzeitig im Klinikum willkommen: „Das Klinikcafé ist ein Ort der Begegnung und wichtig für die Menschen in unserem Haus. Ich freue mich daher sehr, dass es in bewährter Qualität weiter betrieben wird, und wünsche Herrn und Frau Schütterle viel Erfolg und Freude bei der neuen Aufgabe“, sagte sie. „Gleichzeitig möchte ich mich bei Armin und Andrea Wagner dafür bedanken, dass sie über viele Jahre ein fester Teil des Klinikums waren und sich so engagiert und fürsorglich ihren Gästen gewidmet haben. Auch persönlich habe ich die Zusammenarbeit und den Austausch immer sehr geschätzt und wünsche Beiden von Herzen alles Gute für die neue Herausforderung.“

Mit Manuela Schütterle, die das Klinikcafé künftig mit ihrem Mann gemeinsam betreiben wird, können sich die Gäste auf ein bekanntes Gesicht freuen. Bereits seit 16 Jahren ist sie fester Teil des Serviceteams. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Klinikcafé in vertraute Hände abgeben können. Denn natürlich stimmt uns der Weggang aus dem Sana-Klinikum, so sehr wir uns auf unseren neuen Wirkungskreis freuen, auch wehmütig“, so Andrea Wagner. Ende November eröffnet das Ehepaar in der Biberacher Schrannenstraße die dortige ehemalige Pizzeria neu als „Wagners Schwarz Rössle“. „Uns hat sich mit dem neuen Objekt eine tolle Möglichkeit geboten, die wir unbedingt ergreifen wollten“, ergänzt Armin Wagner.

Die neuen Betreiber behalten das bewährte Konzept des Klinikcafés bei: Mit kleinen Speisen, wie belegten Seelen, Salaten und Suppen, einem breiten Angebot an Kuchen und Eis sowie einer Auswahl an warmen und kalten Getränken. „Das Klinikcafé soll weiterhin als gemütlicher Treffpunkt für Patienten und deren Angehörige, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für externe Gäste dienen“, so Andreas Schütterle. „Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und darauf, sie zu verwöhnen und ihnen, auch und gerade während des Klinikaufenthaltes, eine schöne Zeit bereiten zu dürfen.“