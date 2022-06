Andrea und Arno Kalkuhl erreichen Viertelfinale

Andrea und Arno Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim Ranglistenturnier der Senioren III S-Standard mit dem Einzug ins Viertelfinale geglänzt.

Der Tanzsportclub Rot-Gold-Casino Nürnberg richtete am Samstag das dritte von sechs Ranglistenturnieren im Jahr 2022 aus. Vier dieser Turniere des Deutschen Tanzsportverbands müssen von den Paaren der höchsten Amateurklasse „S“ als Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft getanzt werden. In Nürnberg war ein stark besetztes Feld von 55 Paaren aus ganz Deutschland am Start. Andrea und Arno Kalkuhl starteten etwas nervös in die Vorrunde, konnten sich aber trotzdem mit 28 von 35 möglichen Wertungskreuzen sicher für die erste Zwischenrunde qualifizieren. Hier präsentierten Kalkuhls alle fünf Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep) überzeugend und sicherten sich so den Einzug ins Viertelfinale der besten 24 Paare.

Auch in dieser dritten Tanzrunde konnte das TSA-Paar diese Leistung nochmals abrufen. Die gute Wertung der sieben Wertungsrichter im Langsamen Walzer zeigte, dass der Leistungsabstand zu den Top-12-Paaren in Deutschland immer kleiner wird. In den anderen Tänzen reichte es aber dieses Mal noch nicht für das Halbfinale und das Paar belegte wie auf der letztjährigen DM Platz 21. Am Ende nahmen Andrea und Arno Kalkuhl 50 Ranglistenpunkte mit nach Biberach.