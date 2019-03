Andrea Sülzle übergibt an Petra Jung

Nach zehn Jahren als Sprecherin des Frauenforums Biberach hat Andrea Sülzle nun ihren Rücktritt angekündigt. In Zukunft konzentriert sie sich stärker auf ihr sozialpolitisches Engagement. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt die 57-jährige Biberacherin. „Aber ich weiß, ich übergebe diese Aufgabe in gute Hände.“ Ihre Nachfolgerin wird ihre Stellvertreterin Petra Jung. „Ich habe vollstes Vertrauen, dass das Frauenforum sehr gut weitergeführt wird“, so Andrea Sülzle.

Am 19. Juli 1995 wurde das Frauenforum Biberach gegründet. Andrea Sülzle kam über ihre Arbeit als Gemeinderätin im Jahr 2000 zum Frauenforum. „Ich war schon in der Schule politisch aktiv und das hat sich dann so durch mein Leben gezogen“, sagt sie. „Ich hatte einfach immer Interesse, mich für Menschen, die in irgendeiner Form benachteiligt werden, zu engagieren. Dafür setze ich mich bis heute ein.“ Denn dort, wo Menschen ausgeschlossen werden, gibt es Unfrieden.

Vollstes Vertrauen in Nachfolgerin

Andrea Sülzle wird die frauenpolitische Arbeit auf jeden Fall vermissen. „Mir liegen auch die sozialpolitischen Themen sehr am Herzen.“ Sie möchte gerne einen Betroffenenverein für Menschen mit seelischen Erschütterungen gründen. „Mir fehlt einfach die Zeit, alles, was ich gerne machen würde, unter einen Hut zu bekommen.“

Für Petra Jung geht es künftig als Sprecherin des Frauenforums weiter. „Ich werde versuchen, das Frauenforum auch im Sinne von Andrea weiterzuführen, aber sie hinterlässt schon große Fußstapfen“, sagt die 55-jährige Biberacherin. „Ich bin eben ein ganz anderer Typ.“ Doch Andrea Sülzle hat vollstes Vertrauen in ihre Nachfolgerin: „Es ist gut, das Feld anderen zu überlassen und seit ich weiß, dass Pepper übernimmt, bin ich ganz gelassen.“ Petra Jung, die Pepper genannt wird, ist von Anfang an Teil des Frauenforums.

In den mehr als 20 Jahren haben die Frauen einiges erreicht – und das soll auch so weitergehen. „Immerhin haben wir seit eineinhalb Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte, dafür haben wir lange gekämpft“, erinnert sich Andrea Sülzle. Zudem sei das Netzwerk von Jahr zu Jahr gewachsen. „Wir arbeiten in der Öffentlichkeit, sei es mit der Arbeitsgruppe Geschlechter gerecht oder auch mit One Billion Rising.“ Ihnen sei es ebenfalls gelungen, sich überparteilich zu vernetzen und kreisweit Frauen zu finden, die ähnliche Interessen vertreten.

Ob Andrea Sülzle jemals wieder zum Frauenforum zurückkommt, das kann die 57-Jährige noch nicht sagen. „Ich lege mein Augenmerk jetzt auf etwas anderes, aber werde natürlich verfolgen, wie es weitergeht“, sagt sie. „Ich werde mit den Frauen aber auch in Zukunft verbunden bleiben.“