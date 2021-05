Andrea Holm wird neue evangelische Schuldekanin.

Andrea Holm wird die neue Schuldekanin im evangelischen Kirchenbezirk Biberach. Das Besetzungsgremium hat die 58-jährige Theologin in der vergangenen Woche in das neue Amt gewählt. „Ich freue mich, dass in unserem Bundesland Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach unterrichtet wird. Hier als Schuldekanin einen guten Rahmen für die Unterrichtenden zu gewährleisten, sehe ich als meine wichtige Aufgabe an“, sagt die gebürtige Sindelfingerin.

Im Moment arbeitet Andrea Holm als Jugendpfarrerin im Ulm. Ihr Augenmerk liegt auch auf der ökumenischen Zusammenarbeit an Schulen. Nach ihrem Theologiestudium in Tübingen, Montpellier (Frankreich) und Marburg war Andrea Holm unter anderem in Blaufelden, Ravensburg und Ulm als Pfarrerin tätig. 2015 trat sie die Stelle als Jugendpfarrerin in Ulm an. Sie ist verheiratet mit Thomas Holm, Schuldekan von Ulm und Blaubeuren, und hat vier erwachsene Kinder.

Andrea Holms künftiger Zuständigkeitsbereich umfasst den Kirchenbezirk Biberach, in dem 170 staatliche und 39 kirchliche Lehrkräfte an 169 Schulen evangelische Religionslehre erteilen. Schuldekaninnen und Schuldekane tragen die Verantwortung für die religionspädagogische Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Kirchengemeinden und im Kirchenbezirk. Zu den zentralen Aufgaben gehören unter anderem Visitation, Aufsicht über den evangelischen Religionsunterricht, Aufsicht über staatliche und kirchliche Lehrkräfte, Begleitung und Beratung, Gewährleistung der Unterrichtsversorgung in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Schulverwaltung und die Mitwirkung bei religionspädagogischen Prüfungen. Holm tritt ihre Stelle zum Schuljahr 2021/22 an.