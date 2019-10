Andrea Cerrato spielt im Jazzkeller

Im Rahmen der italienischen Wochen gastiert am Freitag, 18. Oktober, um 20.30 Uhr der junge Songwriter und Gitarrist Andrea Cerrato aus Biberachs italienischer Partnerstadt Asti im Jazzkeller. Karten gibt es an er Abendkasse, der Eintritt beträgt 15 Euro.

Cerrato begeistert laut Ankündigung mit seiner ausdrucksstarken und lebendigen Art seine Zuhörer. Seine melodischen eigenkomponierten Songs ziehen das Publikum in ein wunderbares Abenteuer – mitten hinein in das italienische Leben.

Der junge Cantautore erzählt in seinen Liedern aus dem italienischen Alltag. Begleitet wird er bei seinem ersten Konzert in Biberach von Albero Pozzo Tebani am Keyboard und dem „Special Guest“ Italo Colombo an der Mundharmonika, der bereits bei zahlreichen Auftritten, unter anderem bei der Biberacher Musiknacht und den Rondellkonzerten, sein Publikum begeistern konnte.