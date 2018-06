Andrea Berlin hat Generationen von Reitern ausgebildet

Rund 22 500 reguläre Reitstunden hat Andrea Berlin bei der Reitervereinigung Biberach gegeben. Nach 31 Jahren ist sie nun im Rahmen des Jubiläums „60 Jahre Reitervereinigung Biberach“ in den Ruhestand verabschiedet worden.

Andrea Berlin kam vor 50 Jahren zu den „Ponykindern“ der Reitervereinigung Biberach. Später war sie eine erfolgreiche Turnierreiterin, bekam das Silberne Reitabzeichen. „Aber nicht der eigene Erfolg, im ersten Berufsleben als Architektin und im zweiten als Pferdewirtschaftsmeisterin 31 Jahre in Diensten der Reitervereinigung, macht ihre Persönlichkeit aus“, heißt es im Bericht der Reitervereinigung. Die Pferde, ihre gute und artgerechte Haltung, hätten für sie an erster Stelle gestanden. Auf ihre Mitinitiative hin wurde auf der alten Anlage an der Gaisentalstraße die Ständerhaltung abgeschafft und Boxen eingebaut.

Schüler gelehrt, Verantwortung zu übernehmen

Andrea Berlin sei es immer ein Anliegen gewesen, dass die jugendlichen Reiter Verantwortung für ein Pferd übernähmen, sagte die ehemalige Vorsitzende Elisabeth Isbary in ihrer Laudatio. Da es nicht immer genügend Schulpferde gab, ermutigte sie immer wieder die Privatpferdebesitzer, ihre Pferde zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug sah Andrea Berlin es als ihre Verantwortung an, die Reiter entsprechend auszubilden. Fördern bedingte Fordern, so lernten die Schüler von ihr die Mitarbeit im Verein vom Boxenputzen, über die Vorbereitung bis zur Durchführung von Veranstaltungen.

Neben den regulären Reitstunden, insgesamt 22 500, bot sie viele Reitkurse an, Dressur und Springen, Bodenarbeit und Gelassenheitstraining, Vorbereitungen und Abnahme der Reitabzeichen.

Andrea Berlin habe ihre Augen immer und überall gehabt, sie habe gelobt, gerügt, gesorgt, so Elisabeth Isbary. Sie schaute abends spät, dass alle Pferde und die Ponys im Stall waren, sie kam an Silvester, um die Pferde zu beruhigen. Als letzte verließ sie den Stall und war als erste am nächsten Tag wieder dort. Im Lauf ihres Berufslebens erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen des Baden-Württembergischen Pferdesportverbands, bei der Verabschiedung kam die Ehrennadel in Gold dazu.

Das Ponyteam der Reitervereinigung überraschte Andrea Berlin bei der Feier mit einer besonderen Aufgabe. Sie musste eine Fahrprüfung im Kutschfahren mit zwölf Hindernissen absolvieren, was ihr ohne Fehler gelang. Gerührt dankte Andrea Berlin zum Abschluss allen.

Zum 60-jährigen Bestehen der Reitervereinigung gab Elisabeht Isbary noch einen Überblick über die Vereinsgeschichte. Von Vertretern des Baden-Württembergischen Pferdesportverbands sowie dem Pferdesportkreis Biberach wurde sie mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Die neue Vorsitzende Michaela von Langsdorff und Pferdewirtin und Reitlehrerin Sabrina Link wurden willkommen geheißen.