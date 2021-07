André Bleicher im Vorstand der Rektorenkonferenz

Bei der Sommerklausur der Rektorenkonferenz ist das neue Führungsteam der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) für die kommen zwei Jahre gewählt worden. Diesemgehört nun auch André Bleicher, Rektor der Hochschule Biberach, an.

Den Vorsitz der Rektorenkonferenz der HAW und damit des Dachverbands HAW BW übernimmt Volker Reuter. Der Mathematiker ist seit 2015 Rektor der Technischen Hochschule Ulm und seit zwei Jahren im Vorstand der Konferenz. Er folgt auf Bastian Kaiser, Rektor der Hochschule für Forstwirtschaft, der nicht mehr für den Vorsitz kandierte, aber Mitglied des Vorstandes bleibt und so seine langjährige Erfahrung in diesem Amt einbringt. Daneben wurde Katja Rade, Rektorin der Hochschule für Technik Stuttgart in den neuen Vorstand gewählt.

HAWs in Baden-Württemberg stehen für die Verbindung praxisnaher Lehre mit anwendungsorientierter Forschung. Dieses Alleinstellungsmerkmal macht die AbsolventInnen besonders interessant für den direkten Einstieg in die Wirtschaft. „Die Dynamik der Entwicklung in den letzten 50 Jahren war enorm. Doch das Potenzial der HAWs als Innovationsmotor über die anwendungsorientierte Forschung und den Transfer in die Gesellschaft, die Wirtschaft, in unser Land und seine Regionen zu wirken, ist noch nicht voll ausgeschöpft“, sagte der neue Vorsitzende, Volker Reuter bei einer Feierstunde anlässlich des 50-jährigen Bestehen des Hochschultyps.

Der neue Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung bietet für diese Weiterentwicklung günstige Rahmenbedingungen, die es zu nutzen gelte, sagt André Bleicher – für die HAWs insgesamt, aber auch für den Hochschulstandort Biberach. So öffne die Funktion innerhalb des Landesverbandes beispielsweise neue Netzwerke zu Akteuren in Politik, Industrie und Wissenschaft. „Als Transferhochschulen sind HAWs ideal positioniert, um als Impulsgeber zu fungieren und Innovationen in die Anwendung zu bringen“, so Bleicher. Dies gelte für die HBC wie für die weiteren HAWs im Land, die auf diese Weise auf Gesellschaft und Wirtschaft im Land Baden-Württemberg insgesamt sowie auf die Regionen wirken, in denen sie verortet sind.