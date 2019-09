An der Kinder-Uni sind noch freie Plätze

Kinder sind neugierig und wollen neue Dinge kennenlernen und begreifen. Diesen Forschergeist will die Kinder-Uni der Hochschule Biberach stärken. Im Herbst bietet sie unter dem Dach der Biberacher Initiative „MACH MI(N)T!“ wieder ein Programm, das Schüler für mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Themen begeistern will. Es gibt noch freie Plätze.

MINT steht als Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mit dem Programm sollen Schülerinnen und Schüler für diese Themen begeistert werden, indem sie aktiv ausprobieren können, wo überall in unserem Alltag MINT drinstecke, ohne dass wir dies wissen, sagt Regina Gröschl, Organisatorin des Programms an der Hochschule Biberach. „Dafür öffnen wir zum Beispiel unsere Labore und Werkstätten.“

Gemeinsam haben verschiedene Einrichtungen unter diesem Motto Angebote für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren organisiert, die bis November stattfinden. Die Kinder-Uni der HBC startet ihre Veranstaltungen ab dem 18. Oktober; meist freitags stehen dann insgesamt neun Workshops für Kinder der dritten und vierten sowie der fünften und sechsten Klasse auf dem Programm. Neben bewährten Angeboten, gibt es in diesem Jahr auch Veranstaltungen, zu denen die Hochschule erstmals einlädt – etwa „Warum stoßen Züge nicht zusammen?“ am 8. November, für Fünft- und Sechstklässler) oder „Woher weiß das Navi, wo ich bin?“ am 15. November, ebenfalls für Schüler der Klassen fünf und sechs.

Die Kinder-Uni findet, je nach Workshop am Campus Stadt oder Campus Aspach statt. Eine Ausnahme, was den Wochentag und das Altersspektrum angeht, stellt das Angebot „Mathematischen Geheimnissen auf der Spur am 19. Oktober dar, es richtet sich an die Klassen sechs und sieben.

Beteiligt an dem Angebot sind neben der Hochschule Biberach das Stadtteilhaus Gaisental, Jugenda Aktiv sowie die St.-Elisabeth-Stiftung. Partner ist zudem die Firma Vollmer Werke; im vergangenen Jahr wurde das Programm mit dem MINT-Preis für Initiativen der Sieglinde-Vollmer-Stiftung ausgezeichnet. Das Preisgeld fließt in die weitere Umsetzung der Biberacher „Mach MI(N)T“-Aktivitäten.

Für die Angebote der Kinder-Uni der Hochschule Biberach gibt es noch freie Plätze.