An der Hochschule Biberach lässt es sich gut studieren

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat in seinem aktuellen, bundesweiten Hochschulranking 2013/2014 die Hochschule Biberach (HBC) als sehr gut bewertet. Die Hochschule wurde in der Kategorie Ingenieurwesen mit anderen Fachhochschulen verglichen – und kann sich bundesweit und im Landesvergleich behaupten. Mehrfach erreicht sie Spitzenbewertungen. Im Bereich Architektur ist die HBC sogar führende Hochschule und gleichauf mit der Fachhochschule Münster: Hier gab es Spitzenbewertungen in allen Kategorien.

Rektor Professor Thomas Vogel von der Hochschule Biberach freut sich über diese Ergebnisse: „Wir sind eine Hochschule im ländlichen Raum und können in Sachen Qualität bundesweit mithalten. Das ist eine gute Nachricht, die uns in unserem eigenen Anspruch bestätigt“, sagte er am Dienstag.

Die Hochschule Biberach erhält vor allem sehr gute Bewertungen im Fach Architektur. Die Studierenden sind laut Ranking mit der Studiensituation insgesamt, der Betreuung, der Ausstattung der Arbeitsplätze und dem wissenschaftlich-künstlerischen Bezug der Lehre sehr zufrieden. Auch bei Professoren genießt der Fachbereich einen guten Ruf.

Vom Centrum für Hochschulentwicklung wird jedes Jahr ein Drittel der Fächer neu bewertet: In diesem Jahr sind es die Ingenieurwissenschaften, Sprach- und Erziehungswissenschaft sowie Psychologie. Die Fachbereiche Bauingenieurwesen, Biotechnologie und Elektrotechnik der Hochschule Biberach liegen in den Kategorien Forschungsgelder jeweils im Mittelfeld.

Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden hat das CHE untersucht. Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking Urteile von mehr als 250.000 Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule.