Amtsgericht verurteilt ehemaligen Polizist wegen Meineids

Außergewöhnlich lange beraten hat sich das Schöffengericht des Amtsgerichts Biberach am zweiten Verhandlungstag in einem Strafverfahren wegen Meineids. Nach der Beweisaufnahme zog sich das Gericht unter Vorsitz von Richter Ralf Bürglen zur Beratung zurück. Es trat erst nach anderthalb Stunden zur Urteilsverkündigung wieder in den Saal. Das Gericht folgte im vollen Umfang dem Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Es verurteilte den ehemaligen Polizeibeamten wegen Meineids zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Auslöser war eine Lappalie

Ausgangspunkt des Ganzen war eine Lappalie: Es ging um ein Knöllchen wegen Parkens im Halteverbot. Der Fahrzeughalter sagte, er sei nicht gefahren. Auf den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid folgte ein Prozess, in dem der Mann bei seiner Vernehmung als Zeuge nach Auffassung der Richterin falsche Aussagen machte. Im damaligen Prozess im Sommer 2018 waren der Zeuge und die Richterin heftig aneinandergeraten. Die Richterin monierte widersprüchliche Behauptungen, der Zeuge verweigerte weitere Aussagen. Am Schluss stand die Vereidigung des Zeugen, die später dann zum Vorwurf des Meineids führte.

Um den ging es im jetzigen Verfahren. Im Plädoyer des Staatsanwalts stand die Glaubwürdigkeit der Zeugen im Mittelpunkt. Für ihn waren die Aussagen der Familienmitglieder abgesprochen. Die beim Prozess vorgetragenen Erinnerungslücken zum Ablauf der Geschehnisse, so der Staatsanwalt, seien wenig glaubhaft. Es sei davon auszugehen, dass innerhalb der Familie mitgeteilt wurde, dass er zu den Fragen des Richters nichts mehr sagen würde. Ein Zeuge sei immer der Wahrheit verpflichtet.

Rechtsanwalt fordert Freispruch für seinen Mandanten

Der Rechtsanwalt des Angeklagten dagegen sah den Sachverhalt des Meineids in keiner Weise als erwiesen an. Die Ausführungen der Zeugen halte er für plausibel, die Unschärfen in manchen Aussagen sei der langen Zeitdauer seit dem Geschehnis geschuldet. Es sei die Aufgabe des Gerichts, den Sachverhalt zu beweisen. Das Verhalten seines Mandanten, nicht sofort umfassend ausgesagt zu haben, sei vielleicht unüblich, allerdings nicht verboten. Daher forderte der Anwalt einen Freispruch.

Das Schöffengericht vertrat in seinem Urteil die Auffassung, dass der Angeklagte im Verfahren vom Sommer 2018 die Unwahrheit gesagt habe. Der Angeklagte, der während des Ordnungswidrigkeitsverfahren selber eine Vereidigung gefordert hatte, sei sich über die Bedeutung eines Eides im Klaren gewesen. Sein bisher unbescholtener Lebenslauf und die Annahme, dass keine weiteren Straftaten zu erwarten seien, führten zur geringst möglichen Strafe für Meineid und dem Aussprechen einer Bewährung.