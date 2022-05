Amnesty International Biberach setzt sich für Ukraine ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Amnesty International Biberach setzt sich für Menschenrechte in der Ukraine und Russland ein – „Russland: Angriffskrieg stoppen! Unterdrückung der Opposition beenden! Verstöße gegen Menschenrechtsnormen und humanitäres Völkerrecht in der Ukraine sofort unterbinden.“

Für diese Forderungen setzte sich die Amnesty International Gruppe Biberach mit einem Infostand auf dem Biberacher Markt am 30. April ein. Mit einer Petitionsliste an den russischen Botschafter in Deutschland, die zahlreiche Biberacher:innen unterzeichneten, unterstreicht Amnesty Biberach diese Forderungen.

Amnesty ist die weltweit größte unabhängige Bewegung, die für Menschenrechte eintritt. Ihre Stärke liegt im freiwilligen Engagement von mehr als zehn Millionen Unterstützer:innen in über 150 Ländern. Wir sind Menschen verschiedenster Altersgruppen, Nationalitäten und Kulturen.

Zusammen setzen wir alle Mut, Kraft und Fantasie ein, um eine Welt zu schaffen, in der die Menschenrechte für alle gelten.

Als Biberacher Gruppe planen und organisieren wir Infostände, Vorträge und Kinoprojekte. Wir informieren an Schulen über Menschenrechte. Wir beteiligen uns an weltweiten Kampagnen und Eilaktionen (Urgent Actions) zugunsten akut bedrohter Menschen. Mit Briefen, E-Mails und Petitionen bewirken wir Freilassungen, verhindern Folter, schützen Menschen vor unfairen Prozessen und retten Leben.

Als nächstes planen wir eine Aktion zur Fußball-WM im Rahmen des Familien-, Jugend-, Kindertag (FaJuKi) am 25. Juni.

Amnesty ist politisch unabhängig. Um diese Unabhängigkeit zu sichern, finanzieren wir unsere Menschenrechtsarbeit allein aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Unsere Kampagnen und Aktionen basieren auf den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Werde auch du Teil der Bewegung und setze dich zusammen mit uns für Menschenrechte ein. Weitere Infos auf: https://amnesty-ulm.de/biberach/, Kontakt: gruppe.biberach@amnesty-ulm.de.