American Football: Zweites Heimspiel der Beavers steht an

Nach dem Sieg im ersten Heimspiel der Saison gegen die Weinheim Longhorns wartet am Samstag, 7. Mai (Anstoß: 16 Uhr), nun die nächste Herausforderung auf die American Footballer der Biberach Beavers in der Regionalliga Südwest: die Albershausen Crusaders.

Das Team aus dem Landkreis Göppingen hat die vergangene Saison zwar auf dem zweiten Platz der Regionalliga Südwest abgeschlossen, statistisch aber die beste Offense und Defense gestellt. Wie die Biberacher konnte auch Albershausen das erste Spiel für sich entscheiden, weshalb es den Gästen nicht an Motivation mangeln dürfte. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Form eines Testspiels fand im Jahr 2018 statt, als die Crusaders noch in der GFL 2 spielten und die Beavers sich in der Vorbereitung auf ihre erste Regionalliga Saison befanden, damals mit dem besseren Ende für Albershausen.

Auch für Michael Van Deripe dürfte es eine besondere Partie werden, da er vergangene Saison noch das Trikot des Gegners trug und nun gegen seine ehemaligen Teamkollegen antritt. Die Voraussetzungen lassen also auf ein spannendes Spiel hoffen.

Entgegen dem ersten Heimspiel, wird der Kickoff im Stadion an der Adenauerallee dieses Mal wieder regulär um 16 Uhr stattfinden. Einlass ist ab 15 Uhr, für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.