American Football: Biberach Beavers feiern erfolgreichen Saisonauftakt

Die Biberach Beavers haben am vergangenen Samstag ihr erstes Pflichtspiel seit beinahe drei Jahren für sich entschieden. Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest besiegten sie die Weinheim Longhorns im heimischen Stadion an der Adenauerallee mit 34:21.

Trotz stellenweise unangenehmen Wetterverhältnissen durften sich die knapp 800 Zuschauer an einem Footballspiel erfreuen, das sämtliche Facetten des Sports zu bieten hatte. Die ersten Punkte des Abends brachte Biberachs Spielmacher selbst auf die Anzeigentafel: Aus knapp fünf Yards vor der Endzone erzielte Quarterback Michael Van Deripe den ersten Touchdown per Lauf. Durch den anschließenden Extrapunkt stand es 7:0 für die Hausherren. Durch einen Ballverlust (Fumble) beim Kickoff Return der Longhorns bekamen die Beavers kurz danach wieder das Angriffsrecht und Van Deripe brauchte nur drei Spielzüge, um Receiver Lorenzo Thompson in der Endzone zu finden. Somit stand es 14:0.

Im Anschluss daran schalteten die Longhorns einen Gang hoch. Durch mehrere gute Spielzüge marschierten sie über das Feld, ehe Quarterback Marvin Klaus gleich zwei Mal hintereinander eine Anspielstation fand und zum zwischenzeitlichen 14:14 ausgleichen konnte. Die Antwort der TG-Footballer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeit war es abermals Michael Van Deripe, der zu Fuß den Pausenstand von 20:14 besorgte.

Auch die zweite Halbzeit war geprägt von guten Offensivaktionen, obwohl sich die Biberacher das Leben durch einige Strafen schwer machten. So wurden insgesamt drei Touchdowns wegen Regelverstößen von den Offiziellen zurückgenommen. Dennoch konnten die Beavers ihre Führung ausbauen, da Van Deripe erst einen Touchdownpass über 20 und wenig später einen weiteren über 50 Yards auf Lorenzo Thompson warf. Spätestens ab diesem Moment war das Stadion in Feierlaune, woran auch der Weinheimer Touchdown zum 34:21-Endstand nichts mehr ändern konnte.

Headcoach Oscar Vazquez Dyer nach dem Spiel: „Natürlich ist es immer schön zu gewinnen! Aber das Spiel hat uns auch gezeigt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, wenn wir unser ganzes Potenzial abrufen wollen. Drei Jahre Pause sind eine lange Zeit im American Football und viele der Jungs sind noch unerfahren, was unsere vielen Strafen und individuellen Fehler gezeigt haben. Nichtsdestotrotz will ich sagen, dass die Biberach Beavers offiziell zurück sind.“

Zum Ausruhen bleibt keine Zeit, denn das nächste Heimspiel findet bereits am kommenden Samstag, 7. Mai, statt. Zu Gast werden die Albershausen Crusaders sein. Einlass ist ab 15 Uhr, Kickoff um 16 Uhr.