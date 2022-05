American Football: Beavers gewinnen auch zweites Heimspiel

Die American Footballer der Biberach Beavers haben am Samstag den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Durch den 20:2-Erfolg gegen die Albershausen Crusaders vor rund 850 Zuschauern sicherten sie sich zudem die Tabellenführung in ihrer Gruppe der Regionalliga Südwest.

Nach gewonnenem Münzwurf entschieden sich die Crusaders, als erste das Angriffsrecht zu bekommen. Eine hellwache Biberacher Defense verhinderte jedoch, dass die Gäste zu Punkten kamen und zwang die gegnerische Offensive direkt zum Punt. Da aber auch die Albershausener Verteidigung ihre Hausaufgaben gemacht hatte, folgten mehrere erfolglose Angriffsversuche auf beiden Seiten. Nach einer Interception von Michael Burgmaier kamen die Beavers in einer sehr komfortablen Feldposition in Ballbesitz. Diese nutzte Quarterback Michael Van Deripe mit einem 30-Yard-Pass auf seinen Receiver Ingo Berther aus und bescherte Biberach die ersten sechs Punkte. Durch den anschließend verwandelten Extrapunkt stand es am Ende des ersten Viertels 7:0 für die Beavers.

Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten: nach einigen erfolgreichen Läufen standen die Crusaders kurz vor der Biberacher Endzone. Hier wurden sie abermals von der Beavers Defense gestoppt, weshalb sie sich auf ein Fieldgoal beschränken mussten – Zwischenstand 7:3.

Im Anschluss daran setzten beide Teams ihre Defensivschlacht weiter fort. Erst kurz vor der Halbzeit war es abermals Ingo Berther, der seinen Gegenspieler überlaufen und einen Touchdownpass fangen konnte, der den 14:3-Pausenstand aus Biberacher Sicht markierte.

Auch nach der Pause war das Spiel von guten Aktionen beider Defenses geprägt. Auf das Konto der TG-Footballer gingen hier unter anderem die zweite Interception von Michael Burgmaier, eine weitere Interception von Christian Petrich sowie ein gesicherter Ball (Fumble Recovery) von Burhan Hodzic. Im dritten Viertel konnten die Beavers ihre Führung dann noch einmal ausbauen: obwohl Michael Van Deripe massiv unter Druck gesetzt wurde, konnte er Receiver Lorenzo Thompson per Pass bedienen, der den Ball zu einem 97-Yard-Touchdown über das Feld trug und somit den 20:3-Endstand besorgte, da der anschließende Extrapunkt verschossen wurde.

Das nächste Spiel der Biberach Beavers steht bereits nächsten Samstag an und wird auswärts in Freiburg bei den Sacristans stattfinden. Das nächste Heimpspiel gibt es dann am Samstag, 11. Juni, in Biberach zu sehen, zu Gast werden die Holzgerlingen Twister sein.