Parallel zum Alpenpokal ist in Unterthingau der sechste und siebte Lauf der Südklassik-Trialserie ausgetragen worden. Michael Reithmeier, Georg Strobel und Linda Weber (alle AMC Biberach) gewannen in ihren Klassen. Ihre Vereinskollegen Peter Weber und Matthias Leitritz wurden jeweils Zweiter.

Die Veranstaltung in Kraftisried richteten das Trial-Team des AC Garmisch-Partenkirchen und der AMC Unterthingau gemeinsam aus. Unterstützt beim Sektionsbau wurden sie von Georg Strobel (AMC Biberach). An beiden Tagen starteten jeweils rund 25 Fahrer. Die Sektionen auf dem Rundkurs lagen alle im Wald. Dem jahrelangen Wunsch der Fahrer wurde dieses Mal nachgegeben, alle hatten so drei Runden zu absolvieren. Dafür wurde die Sektionsanzahl auf acht heruntergesetzt.

Alle Sektionen waren gut und gefahrlos fahrbar. Es gab während der ganzen Veranstaltung keinerlei Steine oder Felsen zu bewältigen, Waldhänge mit Auf- und Abfahrten sorgten aber mit einer Vielzahl an Bäumen manchmal für Verwirrung. Der Waldboden war jedoch schön griffig. Eine vierte Runde gab es dann am zweiten Tag zum Schluss, als die Fahrer alle zusammen halfen, die Sektionen gleich wieder abzubauen.

In der Klasse Pre65-Fortgeschrittene (schwarze Spur) gewann Michael Reithmeier an beiden Tagen mit deutlichem Vorsprung. Georg Strobel siegte am ersten Tag bei den Twinshock-Fortgeschrittenen (schwarze Spur) und musste sich am zweiten Tag Linda Weber geschlagen geben, die mit nur einem Fehlerpunkt den Sieg einfuhr. Georg Strobel wurde Dritter. Am zweiten Tag wurde Matthias Leitritz mit 20 Fehlerpunkten in der Klasse der Twinshock-Experten (grüne Spur) Zweiter, gefolgt von Michael Strobel mit 23 Fehlerpunkten auf Platz drei. Peter Weber wurde bei den Twinshock-Beginnern (rote Spur) Zweiter.

Der nächste Lauf der Südklassikserie findet im August in Rosenheim statt.