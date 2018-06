AMC-Trio fährt zum Sieg

Vier Podestplätze hat der AMC Biberach beim siebten Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Hornberg verbuchen können. Florian Ruedi, Mirco Buck und Peter Weber erreichten jeweils den ersten Platz, Linda Weber wurde Dritte.

91 Starter verzeichnete der Ausrichter MSC Hornberg, darunter fünf AMC-Fahrer. Die Sektionen in einem Steinbruch und angrenzendem Wald dürfen nur zu Veranstaltungen befahren werden. Sie zeichnen sich durch hohe Waldauffahrten und kernige Steinsektionen aus. Drei Runden und neun Sektionen hatten alle Fahrer in vier Stunden zu absolvieren.

Ruedi mit bester Punktzahl

Florian Ruedi hatte in allen Runden die beste Punktezahl in Klasse zwei und konnte den Sieg somit sicher einfahren. Linda Weber hatte in der ersten Runde leichte Schwierigkeiten an einer Wurzel, danach fuhr sie aber zwei Nullrunden und sicherte sich somit mit vier Strafpunkten den dritten Platz in Klasse fünf. Bei den Betreuern konnte Mirco Buck in der Klasse 2B einen deutlichen Vorsprung herausarbeiten und belegte den ersten Platz. Lukas Kerler in Klasse sieben nutzt die BWJ-Veranstaltungen zurzeit als regelmäßiges Training und war daher mit dem siebten Platz zufrieden. Peter Weber fuhr bei seiner ersten BWJ-Veranstaltung in dieser Saison unangefochten auf Rang eins in Klasse neun.

Am darauffolgenden Tag wurde der zweite Lauf zur TSG-Südwest-Challenge ausgetragen. Die Starterzahl erhöhte sich auf 104 Fahrer, die Sektionenzahl auf zehn, während sich die Zeit auf drei Stunden reduzierte. Das Niveau der Sektionen zog ebenfalls etwas an. Florian Ruedi in Klasse zwei führte zwei Runden lang, kassierte dann aber einen Fünfer, als er nach Ansicht des Punkterichters über einen Spurpfeil fuhr. Ohne diese Entscheidung hätte er eine Nullrunde gehabt und mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. So musste er den zweiten Platz akzeptieren. Mirco Buck verpasste knapp das Podest und wurde Vierter in Klasse zwei. Lukas Kerler belegte in Klasse vier den zwölften Platz. Die beiden nächsten BWJ-Läufe finden kommendes Wochenende in Schorndorf statt, der nächste TSG-Lauf ist für Mitte Juli in Ölbronn angesetzt.