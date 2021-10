AMC-Starter trotzen widrigen Umständen

Beim Finale der deutschen Trialmeisterschaft in Neunkirchen haben die Starter des AMC Biberach trotz widriger Umstände überzeugt. Loris Lauber erreichte die Plätze vier und fünf, Linda Weber die Ränge acht und fünf. In der Gesamtwertung bedeutete dies Platz fünf für Lauber und Rang sieben für Weber. Für beide war es das erste Jahr in der DM.

In Neunkirchen waren neun Sektionen zu absolvieren. Statt Naturhängen gab es viele künstliche Sektionen, die nach AMC-Angaben zum Teil Indoor-Trial-Charakter hatten. Es gab eine Steinfeld-Sektion am Hang sowie eine reine Stamm-Sektion, die besonders nach dem Regen nicht einfach zu befahren waren. Insgesamt 58 Fahrer waren am Start.

Linda Weber, in Klasse 1F einzige jugendliche Starterin und nur mit einer 125 Kubikzentimeter-Maschine unterwegs, konnte sich beim sechsten Lauf Runde um Runde verbessern und erreichte schließlich den achten Platz. Beim siebten Lauf gab es immer wieder leichten Regen, der die Strafpunkte-Anzahl bei allen in Runde zwei und drei etwas in die Höhe trieb. Weber hatte viel Sturzpech, aber sie ließ sich nicht entmutigen und kämpfte um jeden Punkt. Am Ende konnte sie den fünften Platz erreichen.

In Klasse zwei legte Loris Lauber nach zwei punktereichen Runden eine bessere dritte hin und wurde schließlich Vierter beim sechsten Lauf. Im siebten Lauf lief es für ihn nicht ganz so gut. Platz fünf schlug für Lauber letztlich zu Buche.