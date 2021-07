AMC-Starter Lauber fährt auf Platz zwei

Der erste Lauf der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) ist nach einer mehr als eineinhalb Jahren coronabedingten Pause in Amtzell ausgetragen worden. Der AMC Biberach war mit etlichen Startern vertreten, auf das Podest schaffte es aber nur Loris Lauber. Er belegte den zweiten Platz in der weißen Spur (Klasse 2).

Die Vorbereitungen des MSC Amtzell für den ersten Lauf der BWJ waren nach AMC-Angaben sehr ausgeklügelt: Eine vorgegebene Runde für die Fahrer und eine davon getrennte für die Zuschauer, um noch alles sehen zu können. Rund 90 Fahrer waren jeweils an beiden Tagen am Start. Da der Veranstalter auch die A-I-Spur ausgeschrieben hatte, waren auch etliche deutsche WM- und EM-Fahrer angereist.

Viel Schlamm in den Sektionen

Wegen des Regens der vergangenen Woche fanden die Fahrer ein Gelände mit viel Schlamm in den Sektionen vor. Auch die Hindernisse wurden durch das permanente Befahren sehr schnell schmierig. Im Lauf des Tages trocknete das Gelände zwar ab, die Bedingungen blieben jedoch weiter schwierig.

Der jüngste AMC-Teilnehmer Felix Nägele bestritt seinen ersten BWJ-Wettbewerb und startete in der Automatik-Klasse mit einem Elektro-Trial-Motorrad. Er hatte nur sechs Sektionen zu fahren. Er wurde auf Anhieb Vierter. Am zweiten Tag hatte Nägele massive Probleme mit dem Motorrad und erreichte den sechsten Platz.

Für die AMC-Starter Dominik Wild, Madlen Nägele (Klasse 6, rote Spur), Simon Maier und Nico Bleher (Klasse 5, schwarze Spur) war es das erste Trial in einer höheren Klasse. Wild legte mit nur drei Fehlerpunkten eine sehr gute dritte Runde hin, verpasste am Ende als Vierter dennoch knapp das Podest. Nägele fuhr auf die Plätze neun und zehn.

Zahlenmäßig stärkste Klasse

Am zweiten Tag gaben Julian Kohler und Tom Schosser ihr BWJ-Debüt. Für sie schlugen die Ränge elf (Kohler) und zwölf (Schosser) zu Buche. Simon Maier und Nico Bleher fuhren in der zahlenmäßig stärksten Klasse an Tag eins. Maier beendete den Lauf auf dem achten Platz, Bleher hatte in der zweiten Runde etwas Pech und erreichte Rang 15.

In der grünen Spur fuhren Linda Weber und Marco Laure. Weber scheiterte an manchen Hindernissen, weil ihr unter anderem der Grippe fehlte. Dennoch wurde sie an beiden Tagen Fünfte. Marco Laure hatte laut AMC-Mitteilung mehrfach Pech und wurde 13. am ersten Tag.

Loris Lauber (Klasse 2, weiße Spur) hatte sich ein paar Tage zuvor an der Schulter verletzt. Hinzu kamen Krämpfe in der Hand. Dennoch biss er sich durch und sicherte sich am ersten Tag den zweiten Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Sieger.

Hangsektionen sehr schmierig

Für Florian Ruedi war es die erste Veranstaltung seit Langem. Er startete am zweiten Tag in der Klasse der A-I-Fahrer. Die Hangsektionen waren bei den Anfahrten zu den verschiedenen Hindernissen sehr schmierig was zu einer punktereichen ersten Runde bei ihm führte. Aufgrund der schwierigen Trainingssituation wegen Corona, machte sich auch ein Kräfteschwund bald bemerkbar und er erreichte den sechsten Platz.