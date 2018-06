Drei Siege haben die Trialfahrer des AMC Biberach beim Abschluss der Südklassik-Serie in Garmisch-Partenkirchen eingefahren. Zudem gab es mehrere Podestplätze.

Rund 80 Fahrer gingen in Garmisch-Partenkirchen an den Start. Darunter waren auch Motorsportler aus Österreich und der Schweiz. Am ersten Tag wurde bei schönstem Herbstwetter ganz oben an der großen Olympia-Skischanze gestartet. Die Sektionen waren sowohl an der Schanze als auch im benachbarten Trialgelände des AC Garmisch-Partenkirchen angelegt worden.

Bei den Twinshock-Experten hatte Michael Strobel etwas Startschwierigkeiten. Mit nur einem Punkt Rückstand landete er letztlich auf Platz 2. Bei den Twinshock-Fortgeschrittenen hatte Peter Weber auf einer ungewohnten Honda RTL am Anfang noch Schwierigkeiten, steigerte sich dann aber in Runde zwei und drei und belegte Rang drei. Georg Strobel hatte nur wenige Punkte mehr auf dem Konto und erreichte Platz sieben. Lukas Wolf fuhr auf Rang 13. In den Beginner-Klassen fuhren die AMC Fahrer Michael Reithmeier (Twinshock) und Markus Wolf (LuMo) jeweils auf den ersten Platz. In der Klasse Modern verbuchte Linda Weber Rang zwei.

55 Fahrer trotzen Dauerregen

Nachdem es in der Nacht angefangen hatte zu regnen, gingen die Starterzahlen an Tag zwei deutlich zurück. 55 Fahrer trotzten schließlich dem Dauerregen und den damit verbundenen Schwierigkeiten in den Sektionen. Michael Strobel (Twinshock-Experten) musste sich der Konkurrenz aus Österreich und der Schweiz geschlagen geben und erzielte mit Rang drei sein schlechtestes Ergebnis in dieser Saison. In der Klasse Twinshock-Fortgeschrittene erreichte Peter Weber Platz acht, Georg Strobel wurde Neunter und Lukas Wolf 13. Michael Reithmeier konnte seinen ersten Platz vom Vortag bei den Twinshock-Beginnern halten, während Markus Wolf auf Rang zwei abrutschte. Lina Wolf erreichte bei ihrem ersten Start in diesem Jahr den dritten Platz in der Klasse Modern-Beginner.

In der Serienwertung belegten Michael Strobel (Twinshock-Experten), Michael Reithmeier (Twinshock-Beginner), Markus Wolf (LuMo-Beginner) und Linda Weber (Modern-Fortgeschrittene) in ihren Klassen jeweils den ersten Platz. Dritter wurden Georg Strobel (Twinshock-Fortgeschrittene) und Peter Weber (LuMo-Fortgeschrittene) sowie Michael Strobel (Twinshock-Spezialisten).