AMC-Fahrer verbuchen mehrere Podestplätze

Beim zweiten und dritten Lauf zur baden-württembergischen Jugend-Trial-Meisterschaft (BWJ) haben die Fahrer des AMC Biberach mehrere Podestplätze verbuchen können. Auf dem weitläufigen Gelände des MSC Frickenhausen waren an zwei Tagen mehr als 100 Starter unterwegs.

Alle Trialfahrer absolvierten jeweils vier mal sechs Sektionen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wurden die verschiedenen Klassen getrennt ausgetragen. So fuhren die höheren Klassen andere Sektionen als die niedrigeren. Auch die neu eingeführte 90-Sekunden-Regel, in der eine Sektion absolviert werden muss, tat der Veranstaltung gut.

Entgegen den Wetterprognosen blieb es in Frickenhausen lange trocken, sodass die Sektionen gut befahrbar waren. Die Teilabschnitte selbst waren ausgewogen gestaltet. Es gab leicht zu bewältigende Sektionen, aber auch sehr enge Spuren zwischen Bäumen hindurch mit einer anschließenden Kehre, die das Können der Fahrer herausforderten.

René Binder fährt auf Platz zwei

Den AMC-Fahrern schien das Gelände und der Schwierigkeitsgrad zu liegen. Sie erzielten an beiden Tagen gute Ergebnisse. Jakob Krug, der den ersten Lauf in Schatthausen gewonnen hatte, war am ersten Tag auch in Frickenhausen der beste AMC-Fahrer mit der geringsten Punktezahl. Bis zur letzten Runde in Führung liegend, kassierte er aber wegen eines unglücklichen Sturzes Fehlerpunkte und landete daher mit einem Zähler Rückstand auf Rang zwei in Klasse 4. In Klasse 3 waren drei AMC-Fahrer vertreten. Die Aufsteiger Mirco Buck und Florian Ruedi behaupteten sich erfolgreich. Wegen eines technischen Problems musste Buck eine Pause einlegen und hatte danach mit dem einsetzenden Regen zu kämpfen, der die Sektionen schwieriger machte. Dies führte vermehrt zu Fehlerpunkten, weshalb Mirco Buck auf Platz sechs landete. René Binder fuhr auf Platz zwei mit knappem Vorsprung vor Florian Ruedi, der Rang drei erreichte.

Bei den Erwachsenen belegte Larissa Mayer in Klasse 9 Platz acht, Lukas Kerler wurde in Klasse 7 Vierter und Julian Braig in der Klasse 2 B Zweiter.

Am zweiten Tag wurden die Sektionen getauscht, sodass jeder Fahrer am Ende alle Sektionen absolviert hatte. Bei den Jugendlichen verbesserten sich Mirco Buck und Florian Ruedi deutlich. Ruedi verpasste als Zweiter nur knapp den Sieg. Mirco Buck zeigte ebenfalls eine konstante Leistung und wurde Dritter. Bei den Erwachsenen fuhr Larissa Mayer auf Platz sechs, Lukas Kerler und Julian Braig wurden jeweils Dritter.

Der vierte Lauf der BWJ findet am kommenden Samstag in Baden-Baden statt.