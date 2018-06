AMC-Fahrer trainieren in Frankreich

Das alljährliche Trainingslager des AMC Biberach ist in den Pfingstferien im französischen La Bresse abgehalten worden. Auch dieses Jahr wurde es vom Sportleiter des AMC Biberach, Thomas Buck, organisiert.

Die Veranstaltung fand erneut in Kooperation mit dem Trial-Kader des ADAC Württemberg statt, somit waren zwölf Trainer und rund 130 Personen vor Ort und das Gelände fest in Württemberger Hand. Trainiert wurde in kleinen Gruppen und dem fahrerischen Können entsprechend, sodass jeder den größtmöglichen Nutzen aus den vier Tagen ziehen konnte.

Die Meisterschaftsfahrer nutzten die Möglichkeit für ein intensives Training vor den Läufen zur Deutschen Trialmeisterschaft am kommenden Wochenende in Röhrnbach, während alle anderen Grundlagen und Techniken übten. Sowohl vormittags als auch nachmittags wurde zweieinhalb Stunden trainiert, sodass der eine oder andere an seine Grenzen kam.

Dennoch waren am Ende alle glücklich und zufrieden und freuen sich schon auf das Trainingslager 2019, teilt der AMC Biberach mit.