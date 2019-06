AMC-Fahrer stellen sich in Kreuzthal besonderen Herausforderungen

Der AMC Biberach hat mit sechs Fahrern an den beiden Alpenpokal-Läufen des MSC Kreuzthal teilgenommen. Erfolgreichste Fahrer waren Stefan Heider (erster Platz Senioren) und Michael Reithmeier (Zweimal zweiter Platz in der roten Spur).

Trialfahren im Kreuzthal hat jedes Jahr ein besonderes Flair. Die Durchgangsstraße wird für den Verkehr gesperrt und die Sektionen sind entlang der Straße aufgebaut. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Natursektionen, nur wenige künstliche Elemente sind in Form von Betonröhren vorhanden. Vier der Sektionen prägen fließende Gewässer mit dem Highlight in Form einer Wasserfallsektion. Je höher die Klasse, umso weiter durften – oder mussten – die Fahrer hochfahren und wenden. Im Gelände hinter dem Zelt war eine Bachsektion aufgebaut. Das Ufergelände stieg steil an und es musste auf beiden Seiten des Bachs hochgefahren werden. Wendepunkt war meistens ein Baumstamm, an dem sich die Fahrer festhalten konnten, wenn das Motorrad den Weg nach unten alleine fand. Im Bach entlang der Straße hatten die Fahrer mit der Strömung zu kämpfen.

Zum Teil waren die Sektionen an beiden Tagen gleich, es wurde aber auch die eine oder andere Sektion rückwärts gefahren. Dies wurde Michael Reithmeier auf seinem Oldtimer in der roten Spur zum Verhängnis. Nachdem er in einer am Vortag andersherum gefahrenen Sektion die Orientierung verloren hatte, wurde aus der geplanten Nullrunde eine Fünf und aus dem anvisierten Sieg wurde erneut ein zweiter Platz.

Stefan Heider konnte die Seniorenklasse am Samstag knapp mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen, Matthias Leitritz war zwar der beste Erwachsene in der grünen Spur, die Plätze eins bis drei waren aber mit jugendlichen Fahrern belegt und Leitritz wurde Vierter.

Am Sonntag wurde Linda Weber in der grünen Spur Elfte (Jugendwertung: 7. Platz). Sie verschenkte den Podestplatz, als sie auf einem Stein abrutschte und das Sektionsband dabei zerriss.

In der blauen Spur wurde Patric Scheffler am Samstag Fünfter (Jugendwertung 3. Platz). Er konnte sich am nächsten Tag auf den vierten Platz verbessern. Julian Vicinus in der weißen Spur wurde am Samstag Sechster (Jugend: 4. Platz). Er konnte sich am Sonntag auf den fünften Platz vorarbeiten.