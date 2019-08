AMC-Fahrer dominieren beim Heimspiel

Die Trialfahrer des Ausrichters AMC Biberach haben den achten und neunten Lauf zur Südklassikserie in ihren Klassen dominiert. Michael Reithmeier und Michael Strobel gewannen an beiden Tagen, Peter Weber wurde Erster und Linda Weber gewann erneut mit null Fehlerpunkten. Gerd Weyhmüller wurde einmal Erster und einmal Zweiter, Georg Strobel wurde Zweiter und Vierter. Matthias Leitritz fuhr auf Platz zwei und Gerald Kiefer auf Rang sechs.

Da gleichzeitig mit der Biberacher Veranstaltung ein renommiertes Klassiktrial in Österreich anstand, waren nur 18 Fahrer am ersten Tag am Start. Am zweiten Tag reduzierte sich die Zahl nach heftigen Regenfällen auf 14, die dem Wetter trotzten. Zehn Sektionen und drei Runden hatten die Klassikfahrer des AMC Biberach vorbereitet. Schon im Vorfeld wurden die Sektionen so angelegt, dass sie bei Bedarf rasch angepasst werden konnten. Nach den heftigen Regenfällen in der Nacht, die auch während der Veranstaltung noch andauerten, war diese Anpassung auch nötig geworden.

Die Pre65-Fahrer Michael Reithmeier (schwarze Spur) und Gerd Weyhmüller (rot) konnten in ihren Klassen den Sieg einfahren. Am zweiten Tag entschied sich Gerd Weyhmüller eine Spur höher zu fahren und wurde in der schwarzen Spur Zweiter hinter Michael Reithmeier, der mit deutlichem Vorsprung das Duell der AMC-Fahrer gewann. Auch in der Klasse der Twinshock-Experten (grün) konnte Michael Strobel seinen Teamkollegen Matthias Leitritz in Schach halten. Strobel gewann mit 16 Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten Leitritz. Am zweiten Tag gewann Strobel erneut.

In der Klasse Twinshock-Fortgeschrittene (schwarz) dominierte die 14-jährige Linda Weber als einzige Jugendliche beim Klassiktrial. Sie fuhr erneut drei komplett fehlerfreie Runden und hat damit in der laufenden Serie insgesamt bis jetzt nur sechsmal einen Fuß gesetzt. Knapp hinter ihr erreichte Georg Strobel Platz zwei, Gerald Kiefer wurden Sechster. Auch Peter Weber konnte bei den Twinshock-Beginnern (rot) den Sieg einfahren, er hatte mit seinen 14 Fehlerpunkten 22 Zähler Vorsprung auf den Zweiten. Die weiteren Sieger des Biberacher Trials waren Albert Bott (Lumo/schwarz) und Matthias Brei (Lumo/rot) am ersten Tag sowie Peter Schlegelmilch (Twinshock/schwarz), Franz Ketterl (Twinshock/rot), Norbert Johna (Lumo/grün), Robert Tauscher (Lumo/schwarz) und Matthias Brei (Lumo/rot).

Die nächste Veranstaltung findet in Rosenheim statt.