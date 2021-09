AMC-Duo kämpft mit Widrigkeiten

Beim vierten und fünften Lauf der Trial-DM in Großheubach sind Loris Lauber und Linda Weber vom AMC Biberach gestartet. Beide hatten nach AMC-Angaben mit Widrigkeiten zu kämpfen und stehen nun in der Gesamtwertung in ihren jeweiligen Klassen auf dem siebten Platz.

78 Fahrer in fünf Klassen waren in Großheubach am Start. Die zehn Sektionen befanden sich sowohl innerhalb des Geländes als auch außerhalb. Die Natursektionen boten nach AMC-Angaben viel Abwechslung für die Fahrer, im Bereich der Nebelkappe kam noch die Feuchtigkeit des Waldes hinzu, die Abschnitte dort waren eher rutschig und schmierig.

In der Frauenklasse (1F), in der Linda Weber startet, müssen bei der DM fünf grüne, vier blaue und eine weiße Sektion gefahren werden, eine Herausforderung der besonderen Art für die 16-Jährige, die normalerweise in der grünen Spur fährt. Beim vierten Lauf erwischte Weber einen gebrauchten Tag. Sie konnte jedoch zumindest in der weißen Sektion einmal nullen. In der dritten Runde kam sie in einer der Außensektionen eine Stufe nicht hoch, die sehr schmierig geworden war. Sie rutschte circa eineinhalb Meter rückwärts runter, konnte sich jedoch gut abrollen, das Motorrad wegdrücken, und blieb somit unverletzt. In Runde zwei ging der Motor in der letzten Sektion fast aus, sie konnte sich aber mit zwei Fehlerpunkten retten. Am Ende blieb ihr Platz acht.

Beim fünften Lauf am Folgetag lief laut Mitteilung alles bestens für Weber. Die weiße Sektion konnte sie zumindest in einer Runde nullen. Auch eine blaue Sektion fuhr sie in jeder Runde fehlerfrei sowie die meisten der grünen Sektionen. In der zweiten Runde wurde sie etwas hektisch, was etliche Fehler in den Außensektionen zur Folge hatte. In der dritten Runde lief es dann perfekt: Unter anderem fuhr sie die blauen Sektionen mit drei Nullen und einer eins. Sie erreichte damit den siebten Platz, ein Ergebnis, mit dem sie sehr zufrieden war.

Für Loris Lauber lief es beim vierten Lauf recht gut, nur die Sektionen eins und fünf bereiteten ihm Probleme. Die zweite Runde beendete er auf Platz fünf. In Runde drei ruinierte eine Fünf in einer Nullersektion den Schnitt und er beendete den Lauf auf dem sechsten Platz. Beim fünften Lauf hatte Lauber dann gleich in der ersten Sektion einen Unfall und verletzte sich am Fuß. Er fuhr mit Schmerzen weiter, musste aber dann doch die Sanitäter aufsuchen. Das Ergebnis: Die Bänder waren nur überdehnt, mit einem Schmerzmittel versehen konnte er weiterfahren. Da es etwas dauerte, bis sich die Wirkung zeigte, kamen noch etliche Strafpunkte hinzu, die ihn deutlich zurückwarfen. In Runde zwei hatte er sich wieder gefangen und fuhr mit 17 Punkten solide. In Runde drei lief es dann mit nur elf Strafpunkten sehr gut. Am Ende erreichte er den siebten Platz.

Die Endläufe der Trial-DM finden am 2. und 3. Oktober beim MSC Freier Grund statt.