AMC-Duo erreicht Plätze unter den besten zehn

Larissa Mayer vom AMC Biberach hat Platz acht in der Frauenklasse beim Lauf zur deutschen Enduro-Meisterschaft und zum deutschen Enduro-Cup im fränkischen Neustadt/Aisch belegt. Ihr Vater Werner Mayer landete auf Rang sieben in der Superseniorenklasse.

Der MSC Dachsbach war Ausrichter der 56. Auflage der Motorrad-Geländefahrt „Rund um den Aischgrund“. Aus Genehmigungsgründen findet dort nur noch alle zwei Jahre ein Motorrad-Endurolauf statt. Die Fahrer hatten eine anspruchsvolle, 66 Kilometer lange Runde durch Wald, Wiesen, mit Stämmen gespickte Gräben, Forstwege und Acker-Sonderprüfungen zu bewältigen.

Für den AMC Biberach starteten Larissa Mayer und ihr Vater Werner Mayer, beide Mitglied im Enduro-Team des ADAC Württemberg. Larissa Mayer stieg mit dem Trialfahren erst vor ein paar Jahren in den Motorsport ein und sammelt dieses Jahr erste Erfahrungen im Endurobereich. Werner Mayer fuhr früher schon erfolgreich bei den Six-Days sowie bei Welt- und Europameisterschaften mit. Er startet seit zwei Jahren in der Superseniorenklasse.

Aufgeweichte Strecke

Die Strecke und die Sonderprüfungen waren durch den Regen an den Tagen zuvor etwas aufgeweicht, aber noch relativ gut zu bewältigen. Gestartet wurde im Minutentakt, in den Morgenstunden ging es für Larissa Mayer auf die erste Runde. Sie war etwas aufgeregt, da sie in den zwei bisherigen Wertungsläufen im Frühjahr nicht immer das Ziel erreicht hatte. In Dachsbach absolvierte sie die erste Runde ohne Strafpunkte. Die vielen Wurzelpassagen im Wald sowie die Schlammrinnen passierte sie dank ihrer Trialerfahrung zwar mit ein paar Stürzen, aber ohne große Schwierigkeiten. Sie hatte sogar noch zehn Minuten Zeit, um vor der Zeitkontrolle Pause zu machen. In der zweiten Runde ging ihr dann die Kraft aus. Vor den Zeitkontrollpunkten war keine Pause mehr möglich. Der inzwischen sehr ausgefahrene Acker bereitete Larissa Mayer nun Schwierigkeiten, sie konnte kaum noch die Kupplung loslassen und wäre bei der Abfahrt „Krämerwald“ beinahe über den Lenker abgestiegen. Zusätzlich wurde sie an den sehr kniffligen Auffahrten am „Goggoloch“ an einer Wurzel aufgehalten und kassierte die ersten Strafpunkte. Am Ende bedeutete dies nach rund fünf Stunden Fahrzeit den achten Platz in der Frauenklasse. „Mein Ziel war es, ins Ziel zu kommen. Und das hab ich geschafft“, bilanzierte Larissa Mayer.

Für Werner Mayer lief es problemloser ab. Er hatte immer genügend Zeit, um vor der Zeitkontrolle Pause zu machen und sich zu erholen. Die Auffahrt „Goggoloch“, an der Larissa Mayer schon in der ersten Runde zu knabbern hatte, war für ihn wegen seiner langjährigen Erfahrung kein Problem und die Sonderprüfungen meisterte er ohne Sturz. Er belegte letztlich den siebten Platz in der Superseniorenklasse. Der nächste Lauf findet in der Eifel in Kempenich statt.