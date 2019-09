AMC-Bilanz fällt durchwachsen aus

Die Bilanz des AMC Biberach beim TSG-Trial in Schatthausen ist durchwachsen gewesen. Mirco Buck konnte in Klasse zwei einen vierten und siebten Platz vorweisen, Florian Ruedi in der Open-Spur einen fünften, Linda Weber in der Klasse vier einen zwölften.

Obwohl es nicht nur als TSG, sondern auch als Lauf zur Rheinland-Pfalz-Trial-Meisterschaft ausgeschrieben war, gab es wenige Starter vor Ort. Bei 70 Fahrern am ersten Tag und 54 an Tag zwei waren die Klassen folglich nur spärlich besetzt. Gefahren wurden zehn Sektionen in drei Runden, vorgegebene Gesamtfahrzeit waren dreieinhalb Stunden.

Bei Regen waren die Sektionen sehr schwer zu befahren. Da die am Vormittag startenden Klassen zum Teil dreistellige Punktezahlen vorwiesen, wurden am Nachmittag einige Sektionen entschärft. Dennoch war das Fehler-Niveau immer noch sehr hoch angesiedelt. Bei den am Nachmittag startenden Klassen gab es keine getrennte Wertung für Jugendliche und Erwachsene. In Klasse vier, in der Linda Weber unterwegs war, gingen 13 Starter auf die Strecke – zur Hälfte waren es Jugendliche. In Runde eins erhielt Linda Weber eine Fünf für das Überschreiten der vorgegebenen Sektionszeit, obwohl sie sehr zügig und flüssig gefahren war. Obwohl Sektionen mit fünf Hindernissen in Klasse vier etwas hart sind, konnte sie die restlichen Abschnitte ganz gut bewältigen. Auch in Runde zwei musste sie erneut fünf Fehlerpunkte quittieren. Als ihr Moped unerklärliche Geräusche vor einem Hindernis von sich gab, zog sie lieber den Not-Aus und riskierte nichts. In Runde drei lief es richtig flüssig, aber zu wenig Gas vor einem der vielen Hindernisse ruinierte die anvisierte Nullrunde. Weber wurde mit 43 Fehlerpunkten Zwölfte.

Mirco Buck startete als einziger AMC-Fahrer an beiden Tagen. Am ersten Tag gelang es ihm, ein Drittel der Sektionen perfekt zu fahren, den Rest nicht und er erreichte nur Rang sieben mit 63 Fehlerpunkten. Bei gleich viel Startern, aber wesentlich schwereren Bedingungen, kämpfte sich Buck am zweiten Tag mit 95 Fehlerpunkten auf den vierten Platz vor.

Florian Ruedi startete in der Open-Nachmittag-Spur. Dies ist eine gelbe Spur mit höchsten Anforderungen. Hier waren sechs in der DM fahrende Trialer am Start. Ruedi verbesserte sich von Runde zu Runde und erreichte mit 67 Punkten den fünften Platz.