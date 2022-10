AMC Biberach Fahrer Marco Laure hat es geschafft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon bei den ersten beiden Läufen war auch das finale Wochenende der Deutschen Jugendtrial Meisterschaft (JDM) in Großheubach geprägt vom Regen. War es am ersten Tag noch leichter Nieselregen, der gegen Mittag aufhörte, kam am zweiten Tag eine Regenfront, die alles durchnässte.

Die beiden AMC-Fahrer Marco Laure und Linda Weber waren bei der JDM in unterschiedlichen Teams unterwegs, Marco für den ADAC Südbayern, Linda für den ADAC Württemberg.

Der erst elfjährige Marco Laure (Klasse 4) fuhr um den Deutschen Jugend Trial Pokal. Nach zwei Siegen in Mitterteich war er gut positioniert für die Meisterschaft. Mit unglaublichem Gleichgewichtssinn und Gespür für das Motorrad fuhr er durch die Sektionen und konnte mit einem Fehlerpunkt in der ersten Runde und jeweils drei Fehlerpunkten in Runde zwei und drei mit deutlichem Abstand den Tagessieg einfahren. Entspannt konnte er dem letzten Tag entgegensehen – auch ein fünfter Platz hätte ihm noch zum Gesamtsieg gereicht. Und dann wurde es tatsächlich spannend, als der Zweitplatzierte nach der ersten Runde in Führung lag. Schuld daran war ein unglücklicher Motor-Aus-Fünfer von Marco in der vorletzten Sektion der ersten Runde, der ihn auf den dritten Platz verbannte. Aber er ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, fuhr konzentriert weiter und wurde Dritter der Tageswertung. Damit konnte er den Siegerkranz der Klasse 4 und den Titel „Sieger Deutscher Jugend Trial Pokal“ mit nach Hause nehmen.

Für Linda Weber (Klasse 3) war es altersbedingt die letzte JDM. Sie war das einzige Mädchen in ihrer Klasse und hatte ordentlich zu kämpfen, konnte aber viele Passagen hervorragend fahren. Leider scheiterte sie immer wieder an Hindernissen und wurde am ersten Tag 21. der Tageswertung. Am zweiten Tag machte der Wolkenbruch die Sektionen noch schwieriger zu befahren. Durch die zahlreichen Hindernisse und die Kämpfe, um sie zu bewältigen, schwanden bei vielen Fahrern die Kräfte, so auch bei Linda. In der letzten Runde konnte sie nur noch Fünfer einfahren. Am Ende verbesserte sie sich aber auf den 19. Platz der Tageswertung und wurde 18. in der Gesamtwertung der JDM.