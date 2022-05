AMC-Biberach Fahrer beim Ekids-Cup in Salach erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der zweite Lauf des ADAC-Ekids-Cup fand beim AMC Salach statt. Unter den 31 Startern waren auch fünf AMC-Biberach-Fahrer.

Der ADAC-Ekids-Cup ist speziell für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren mit Elektro-Trialmotorrädern. Kinder bis 12 dürfen aus der Wertung (adW) mitfahren. In Salach wurden sechs Sektionen und insgesamt vier Runden gefahren. Es waren ausnahmslos Natursektionen entlang eines Steinbruchs und im angrenzenden Wald. Es gab Wurzeln, etwas höhere Steine und der Schwierigkeitsgrad war insgesamt doch etwas höher als bei der letzten Veranstaltung. Da das Wetter zu Regen neigte, beeilten sich die Kinder mit dem Fahren, so dass die Veranstaltung trocken zu Ende geführt werden konnte.

In der Klasse 3 (Anfänger) fuhr Florian Vogt mit sehr viel Gefühl in den Sektionen. Er hatte nur einen einzigen Fehler in der dritten Sektion in Runde zwei und fuhr somit unangefochten zu seinem ersten Sieg. Damit führt er nun auch in der Meisterschaft.

In Klasse 2 (Fortgeschrittene) fuhren Max Lämmle, Emilia Wild und Felix Nägele. Max Lämmle konnte sehr viele Sektionen fehlerfrei fahren und hatte Punktegleichstand mit einem anderen Fahrer. Da er jedoch eine Nullsektion mehr vorweisen konnte, reichte es für ihn zum dritten Platz und somit für das Podest. Felix Nägele hatte vor allem in den engen Passagen zu kämpfen und verfehlte einmal die Spur komplett. Am Ende wurde es der siebte Platz für ihn. Auch Emilia Wild hatte ungewohnte Schwierigkeiten. Sie fuhr dieses Mal auf Platz 10. In der Meisterschaft steht nun Max auf Platz 2, Emilia auf Platz 5 und Felix auf Platz 7.

Aufgrund ihres Alters aus der Wertung fahrend war Madlen Nägele in der Klasse 1 (Könner) unterwegs. In Wertung wäre es der sechste Platz gewesen.

Der nächste Lauf findet Mitte Juli beim MSC „Falke“ Wildberg-Sulz statt.