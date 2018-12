AMC Biberach ehrt Fahrer

Der Automobil- und Motorsport-Club (AMC) Biberach hat bei einer Feier seine aktiven Fahrer geehrt. Bei der Sportfahrerehrung wurden aber auch die jugendlichen Fahrer, die nur trainieren ausgezeichnet.

Die Ehrungen der Jugendlichen übernahmen der Vorsitzende Peter Weber und Jugendleiterin Larissa Mayer. Für eifrigen Trainingsbesuch mit einem Pokal geehrt wurden Nico Bleher, Jonas Degenfelder, Lilly Laure, Marco Laure, Simon Maier, Lian Ratzenberger, Latoya Tesch, Silvana Zodel und Robin Zodel.

Die in Meisterschaften mitfahrenden Jugendlichen waren dieses Jahr rar beim AMC. Als Zugang unter den Motocrossern bekam Timo Braig einen Pokal überreicht. Er trat erst ab Herbst bei Wettkämpfen an, zeigte da aber schon Kämpferqualitäten, als er sich oft vom hintersten auf die vorderen Plätze kämpfte.

Motocrosser Paul Bloy war bei 21 Wettbewerben am Start und wurde für seine Erfolge in der deutschen Meisterschaft in der Klasse MX 85 ccm (zweiter Platz) sowie den fünften Platz bei den international besetzten MX-Masters ausgezeichnet. Linda Weber, die 28 Mal antrat, wurde geehrt für ihre Erfolge in der deutschen Jugend-Trialmeisterschaft (JDM), in der sie im Bundesendlauf mit der Mannschaft den Titel holte sowie in der Einzelwertung Zweite wurde. In der JDM wurde sie Achte in der Gesamtwertung und in der baden-württembergischen Meisterschaft (BWJ) Vierte. Florian Ruedi war 35 Mal am Start und der erfolgreichste Fahrer des AMC. Er gewann den Titel in der Trial-DM, -JDM, -BWJ und -TSG. Er wurde Erster im Bundesendlauf sowie Zweiter mit der Mannschaft und in der EM erreichte er den 20. Platz.

Bei den Erwachsenen nahm Sportleiter Thomas Buck gemeinsam mit Peter Weber die Ehrungen vor. Im Südklassik-Trial erfolgreich waren Georg Strobel (1.), Michael Strobel (2.) und Peter Weber. Im Trial wurden für ihre Erfolge bei der BWJ Mirco Buck (3.), Lukas Kerler (6.) und Jakob Krug (1.) ausgezeichnet. Buck fuhr außerdem bei der DM und der TSG mit, Kerler beim Prolog des Erzberg-Rodeos.

Mayer ist fleißigste Fahrerin

Bei den Endurofahrern wurde Werner Mayer für seine Erfolge bei der DM ausgezeichnet. Larissa Mayer war mit 21 Veranstaltungen die fleißigste Fahrerin bei den Erwachsenen. Mit ihrer Teamkollegin Nadine Maier wurde sie Erste in der Frauenwertung des ADAC-Pirelli-Cups und Achte bei der Enduro-DM. Thorsten Roth wurde Vierter beim ADAC-Pirelli-Cup. Mayer und Roth fuhren GCC- und DJMV-Veranstaltungen mit und nahmen am Prolog des Erzberg-Rodeos teil. Paul Wahl fuhr diverse Klassik-Enduros und wurde bei den Sixdays in Chile mit der Bronzemedaille in der Vintage-Trophy ausgezeichnet.