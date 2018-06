AMC Biberach ehrt erfolgreiche Fahrer

Der Automobil- und Motorsport-Club (AMC) Biberach hat bei seiner Nikolausfeier die aktiven Fahrer für ihre Erfolge in der Saison 2015 ausgezeichnet. Zur Einstimmung blickte der Nikolaus in Reimform auf die Aktivitäten in diesem Jahr zurück, bevor jedes der rund hundert anwesenden Mitglieder mit einem Geschenk bedacht wurde.

Die Ehrung der Sportfahrer übernahmen der Vorsitzende Peter Weber und Sportleiter Thomas Buck. Zunächst gab es auch für diejenigen, die noch keine Wettbewerbe bestreiten, Pokale. Danach waren die Meisterschaftsfahrer an der Reihe, die einige Erfolge vorzuweisen hatten. In der Südklassik fuhren Lina Wolf, Lukas Wolf (4. der Gesamtwertung/Twinshock Beginner) und Linda Weber (1./Klasse Modern). Für die erreichten Platzierungen in der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) wurden Simon Maier (Klasse 6A), Nicklas Heitele, Felix Mayer, Simon Wachter, Linda Weber und Lukas Wolf (alle Klasse 6) geehrt. Pokale erhielten auch Lukas Bammert, Roman Doss, Moritz Grötzinger und Jannis Mayer (alle Klasse 5). Erfolgreich in Klasse 4 unterwegs war Jakob Krug (3. BWJ), der den AMC auch bei den deutschen Jugendtrial-Meisterschaften (JDM) vertrat. Eine Auszeichnung erhielten auch Mirco Buck (2. BWJ) und Florian Ruedi (1. BWJ/beide Klasse 3), die neben ihren Erfolgen in der BWJ mit der Mannschaft des ADAC Württemberg Erster im Bundesendlauf geworden waren. Ruedi gewann darüber hinaus die Einzelwertung des Bundesendlaufs und wurde Zweiter bei der JDM. Einziger aktiver jugendlicher Motocross-Fahrer des AMC ist derzeit Paul Bloy. Er gewann die württembergische Jugend-Motocross-Meisterschaft und fuhr deutschlandweit erfolgreich in der Supercross-Serie und bei den MX-Masters mit.

Auch die erwachsenen Fahrer, die zumeist Wettbewerbe mit klassischen Motorrädern absolvierten, standen im Rampenlicht. Geehrt wurden: Anton Kutter (Classic Cross), Werner Mayer (Enduro), Paul Wahl (Classic Enduro/Südklassik Trial), Julian Braig (Enduro Extrem/Trial), Lukas Kerler, Larissa Mayer, Detlev Rammoser, Gerhard Ruedi (alle Trial) sowie in der Kategorie Südklassik-Trial Franz Depfenhart, Fritz Koblofsky, Matthias Leitritz, Jörg Rapp, Jochen Schuster, Georg Strobel, Michael Strobel, Peter Weber und Markus Wolf.