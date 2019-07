Am PG gibt’s dreimal die Traumnote 1,0

Die 90 Abiturienten des Pestalozzi-Gymnasiums (PG) Biberach haben aus den Händen von Schulleiterin Sabine Imlau ihre Abiturzeugnisse in Empfang genommen. Die Traumnote 1,0 erhielten dabei Luca Braunger, Niklas Deschl und Sophia Lorenz.

In ihrer Rede vor den Abiturienten und deren Familien in der Gigelberghalle betonte Sabine Imlau die sehr guten Leistungen der PGler: 41 Mal steht die Eins vor dem Komma, dazu drei Mal die Note 1,1 (Theresa Ott, Lea Beck und Annika Hegyi) und ein nicht alltäglicher Gesamtdurchschnitt von 2,1.

Daneben wies die Imlau darauf hin, dass die aktuelle Abiturstufe auch im sozialen Bereich Außerordentliches geleistet habe. Dies schlage sich in den mannigfachen Schulpreisen nieder. Dabei hob sie einen „ungewöhnlichen“ Schüler heraus, der seit der fünften Klasse ununterbrochen bei keiner PG-Veranstaltung gefehlt habe, gerne auch „in tragender oder moderierender Rolle“: Jonathan Harsch. Ihm verlieh sie den erstmalig vergebenen Schulpreis der Kunst und Kultur am PG. In ihrer letzten Rede bei einem PG-Abitur gab die scheidende Schulleiterin ihren Abiturienten den guten Rat Erich Kästners mit auf den Weg: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Die Preisträger

Scheffelpreis im Fach Deutsch: Luca Braunger; Ferry-Porsche-Preis: Luca Braunger; Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion: Patrick Strecker; Bischof-Sproll-Preis für katholische Religion: Theresa Ott und Luca Braunger; Preis des Fördervereins des PG für besondere Leistungen im Fach Musik: Lea Beck; für besonderes politisches Engagement: Sophia Lorenz; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Geschichte: Niklas Deschl, für Gemeinschaftskunde: Sophia Lorenz; Französisch-Preis der Stadt Biberach: Antonio Vötsch Cortes, Aurélie Ouvrard und Luzia Haberbosch; Preis der IHK Ulm „Naturwissenschaft und Technik“: Luca Braunger; Deutsche Physikalische Gesellschaft: Sophia Bailer, Lorenz Hummler und Mats Spiess; Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV): Luca Braunger, Elias Gerster und David Kopf; Gesellschaft Deutscher Chemiker: Annika Hegyi); VfS-Abiturpreis Wirtschaft: Sophia Lorenz; Preis der Stiftung „Humanismus heute“ für Latein: Lea Beck und David Kopf; Preis des Zonta-Clubs Oberschwaben für Musik: Leonie Hauchler; Schulpreis des PG Biberach: Jonathan Harsch.

SMV: Jannik Riedler; Theater: Philine Frank, Katy Guth, Jonathan Harsch und Jannik Riedler; Musik (Band): Lea Beck; Musik (Chor): Jonathan Harsch, Leonie Hauchler, Julia Mack und Silas Mayer; Sanitätsdienst: Lea Beck, Luca Braunger, Annika Hegyi, Jacqueline Hopp, Olgica Ristova, Theresa Ott und Patrick Strecker; Preis für Politisches Engagement (Jugendparlament): Fabian Thanner; Preis für besonderes schulisches Engagement: Anna Engels (Ganztagesbetreuung) und Jannik Riedler (Sport-AG).

Alle Abiturienten im Überblick

Biberach: Sophia Bauer, Luca Braunger, Mehmet Cobcu, Niklas Deschl, Niklas Fiedler, Anna-Lena Göddert, Leonie Hauchler, Patricia Kaufmann, Joris Lang, Sophia Lorenz, Adrian Noeske, Hatice Ören, Jana Philipp, Jannik Riedler, Jakob Schäffer, Luca Schmitz, Anne Simonis, Mats Spiess, Patrick Strecker, Dominik Suljkanovic, Fabian Thanner, Melvin Tot, Lasse Willen, Melike Yilmaz; Biberach-Mettenberg: Benjamin Braun, Eva-Marie Bürgin, Jacqueline Hopp, Charlotte Janßen, Julia Mack, Miriam Rengel, Joshua Wern, Nico Wern; Biberach-Rißegg: Lea Sophie Brand, Julian Ferger; Allmannsweiler: Noah Fuchs; Attenweiler: Laura Gerster; Bad Buchau: Antonio Vötsch Cortes; Bad Schussenried: Tabea Bollinger, Eva Haage, Theresa Ott; Hochdorf-Schweinhausen: Tim Pfeifer; Ingoldingen: Silas Mayer; Ingoldingen-Winterstettendorf: Lorenz Hummler; Ingoldingen-Winterstettenstadt: Jonathan Harsch; Kanzach: Benedikt Obert; Laupheim: Anna Engels; Maselheim: Thea Kohle; Maselheim-Äpfingen: Elias Gerster, Martin Steiner; Mittelbiberach: Anne Dobler, Philine Sophie Frank, Marieke Kreye, Lara Schäle, Matthias Schewe, Franziska Schmid; Oggelshausen: Maximilian Hader, Viktor Heimbuch; Schemmerhofen: Sophia Bailer, Nick Haberbosch, Bianca Zimmermann; Schemmerhofen-Alberweiler: Aurélie Ouvrard, Philipp Seifert; Schemmerhofen-Aßmannshardt: Lea Beck, Luzia Haberbosch, Olgica Ristova, Franziska Schmidt, Hannah Voßhenrich; Schemmerhofen-Ingerkingen: Nadja Günther, Lorena Kammerlander, Carina Scheifele; Schemmerhofen-Schemmerberg: David Kopf, Marvin Lerch; Schwendi-Schönebürg: Marie Garzón Felbermayer; Seekirch: Frederic Lerch, Vanessa Lorek; Ummendorf: Johanna Grickscheit, Carlos Nechwatal, Elias Nechwatal; Uttenweiler: Simon Kolle; Warthausen: Jonas Beckert, Katy Hanna Guth, Annika Hegyi, Stefanie Wetzel; Warthausen-Birkenhard: Noah Blech, Alina Bleher, Lisa Dorn, Fabian Kosok, Christian Langlouis, Emanuel Schuler; Warthausen-Oberhöfen: Loreen Sophie Gawlitza. (sz)