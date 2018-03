„Am liebsten würde ich bleiben“

„Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben.“ Dieses Zitat des Nobelpreisträgers Alexis Carell ziert den Eingangsbereich des Hospizes Haus Maria in Biberach. Für Samuel Neumann ist dieser Spruch Herzenssache und Alltag zugleich, denn er arbeitet ehrenamtlich für Menschen, die unheilbar krank sind. Der Biberacher macht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Hospiz. SZ-Mitarbeiterin Linda Leinecker hat mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen. Der Tod ist für Neumann lange nicht das Schmerzhafteste, was ihm bei der Arbeit begegnet.

Samuel, wie genau sieht Ihre Arbeit im Hospiz aus?

Meine Aufgabe ist, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste zu erfüllen. Ich begleite sie zum Beispiel in die Innenstadt, mache die Grundpflege, achte auf die Einnahme der Medikamente oder bereite das Frühstück zu. Putzen und hauswirtschaftliche Aufgaben wie die eines Hausmeisters gehören ebenfalls zu meinem Alltag.

Wie kommt man in so jungen Jahren dazu, sich derart intensiv mit dem Thema Tod zu beschäftigen?

Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Der Tod gehört einfach zu meiner Arbeit dazu. Natürlich baue ich Beziehungen zu den Gästen auf, ich esse mit ihnen, beschäftige mich mit ihnen. Vielleicht komme ich mit dem Tod besser klar, wie andere Leute eben mit geistig oder körperlich behinderten Menschen besser zurechtkommen. Im Endeffekt stirbt jeder eines Tages, denke ich mir. Wieso sollte ich mir dann ständig darüber Gedanken machen, wann es bei meinen Gästen so weit ist? Hier leben Menschen, die schon da waren, als ich mein FSJ angefangen habe und eventuell immer noch da sein werden, wenn ich gehe.

Wie gehen Sie mit dem Tod eines Gasts um? Setzt Ihnen das sehr zu?

Wenn dich etwas sehr beschäftigt, wie der Tod eines Gasts, kann man im Team darüber sprechen. Bisher habe ich das noch nicht gebraucht. Ich denke, dass der Tod nicht allein als traurig oder tragisch angesehen werden kann, da er auch von Schmerz und Leid befreit. Es kann sein, dass das der Grund ist, warum es mich weniger emotional beschäftigt, als man erwartet.

Was war Ihr traurigstes Erlebnis?

Es gab eine Frau, die von Anfang an da war und mit der ich viel gearbeitet habe. Als ich einmal fünf Wochen lang weg war und dann am ersten Arbeitstag zurück in ihr Zimmer trat, erkannte sie mich nicht wieder. Sie schaute mich aus leeren Augen an, als ob sie durch mich hindurchsehen würde. Zu sehen, was die Krankheit aus einem Menschen macht, das finde ich schwieriger zu ertragen als den Tod.

Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?

Ich erlebe immer wieder schöne Augenblicke, wenn ich den Gästen etwas Gutes tun und ihnen eine Freude bereiten kann. Und wenn das bedeutet, sie nur nach draußen mit zum Rauchen zu nehmen. Mir geht’s gut, wenn es den Leuten gut geht.

Was verlangt Ihnen Ihr FSJ sonst noch ab?

Zeit auf jeden Fall. Empathie und Taktgefühl für die richtigen Worte im richtigen Moment. Über eine Frage wie „Pfleger, wann sterbe ich?“ kann ich nicht einfach hinweggehen. Dann muss ich den Leuten gut zureden. Das ist für mich eine große Herausforderung, denn ich muss bei jeder Person die passenden Worten finden. Eine Standardantwort gibt es nicht.

Können Sie den sozialen Freiwilligendienst weiterempfehlen?

Unbedingt. Man bekommt so viel von den Menschen zurück. Durch ein FSJ sammelt man viele Erfahrungen fürs Leben und nicht nur für den zukünftigen Berufsweg. Außerdem empfehle ich es gerade den jungen Erwachsenen, die zum Beispiel frisch die Schule verlassen haben, damit sie wissen, was Arbeit überhaupt ist. Ich denke, dass man sonst nie wieder die Möglichkeit hat, so intensive Einblicke zu erhalten.

Welche Pläne haben Sie nach Ihrem FSJ?

Ich möchte nach meiner Zeit im Hospiz eine Ausbildung zum Altenpfleger machen und dann wieder hier arbeiten. Eigentlich ging mein FSJ auch nur ein halbes Jahr, ich habe es nun um weitere sechs Monate verlängert. Am Anfang hätte ich das gar nicht gedacht, aber am liebsten würde ich jetzt bleiben. Früher habe ich beispielsweise in der Industrie gearbeitet und Lagerarbeit verrichtet. Aber mittlerweile kann ich es mir nicht mehr vorstellen, einen Beruf ohne direkte soziale Kontakte auszuüben. Ich möchte nicht nur arbeiten, um Geld zu bekommen, obwohl der Job mich quält. Ich will eine Arbeit, die ich gerne mache. Selbst wenn das bedeutet, dass ich weniger verdiene.

Das Hospiz Haus Maria

Das Hospiz Haus Maria der St.-Elisabeth-Stiftung existiert seit Dezember 2010 und wird von der Hospizstiftung Biberach finanziell gefördert. 20 Mitarbeiter und 16 Ehrenamtliche ermöglichen den Gästen ein Sterben in Würde. Neben acht Einzelzimmern mit eigenem Sanitärbereich steht ein „Raum der Stille“ für meditative Andachten zur Verfügung. Ein weiteres Hospiz mit acht Plätzen ist in Ravensburg in Planung. Mehr Infos unter www.st-elisabeth-stiftung.de