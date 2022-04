Am Ende stehen Ergriffenheit und Stille

Was die rund 120 Besucher am Karfreitag beim Passionskonzert in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin hörten, hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das Vokalensemble Belcanto mit Chorleiter Ralf Klotz bereichert schon seit Jahren das kirchenmusikalische Kulturleben Biberachs. Seit einiger Zeit gibt es im Programm des Kirchenjahrs immer wieder eigene Kompositionen des Kantors.

War in früherer Zeit der komponierende Kantor selbstverständlich, so ist heute eine zeitgenössische Kirchenmusik eher selten geworden. Dazu braucht es einen Komponisten, der es schafft musikalische Ideen gut umzusetzen und ein Ensemble, welches diese aufführen kann. Dass dies in Biberach möglich ist, ist das Verdienst des Vokalensembles Belcanto unter der hervorragenden musikalischen Arbeit des Kantors und Komponisten Ralf Klotz.

Zu Beginn stimmte die Choralbearbeitung für Orgel zum Passionslied „An Wasserflüssen Babylons“ von Johann Sebastian Bach auf den Abend ein. War es ein Glücksgriff oder eine geniale Idee? Ralf Klotz besetzte die verzierte Choralmelodie mit Julius von Lorentz am Cello, der hochmusikalisch die Töne aus seinem Instrument zauberte. Er nutzte alle dynamischen Möglichkeiten und brachte das Werk zu einem ausdrucksvollen Gesamtergebnis.

Es folgte eine Reihe früher europäischer Passionsmotetten. Nicht selten wird bei der Interpretation alter Chormusik dynamisch zu dick aufgetragen. Nicht so Belcanto – hier ist der Name Programm. Das Ensemble sang unter dem klaren Dirigat von Klotz dynamisch ausgewogen mit feiner klanglicher Gestaltung, nie vordergründig und dennoch textverständlich. So bekam die Musik den nötigen Raum um für sich selbst zu sprechen und entfaltete ihre Klangmagie.

Pfarrer Johannes Köhnleins sorgfältig ausgewählte Text-Meditation leitete das Hauptwerk des Abends ein: „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ von Ralf Klotz. Er ergänzt hier die sieben Sätze mit einer vorangestellten Szene aus der Verurteilung Jesu und den Worten des Hauptmanns „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen“ .

Tonal verwendet er Modi mit Ganztönen und Halbtonhäufungen, welche zu einer modernen dissonanten Klangsprache führen. Durch den klaren formalen Aufbau und der engen Wort-Ton-Beziehung wirkt sie aber stets schlüssig. Die eigentlichen Jesu-Worte werden von Liegetönen des Chors und schwebenden Orgelklängen begleitet und bekommen dadurch eine Art Heiligenschein. Eine kleine Hommage an die Bach-Passionen, ebenso wie das imitatorisch verarbeitete Anfangsthema, das Klotz dem alten Passionslied „Da Jesu an dem Kreuze stund“ entnommen hatte.

Ein Geniestreich: Der Chor wechselt im Konzert hoch zur Orgelempore während der Bass-Solist in der Rolle des Jesu verlassen unter dem Chorbogenkruzifix stehen bleibt. Michael Burow-Geier erwies sich dabei als eine sehr gute Wahl. Als Bassist des Ulmer Opernchors singt er nicht nur klangschön und intonationsrein die sehr anspruchsvollen Tonfolgen – er setzt den Inhalt der Worte mit seinem warmen Timbre emotional um und füllt die Stadtpfarrkirche mit glaubhafter Würde und Autorität des Gekreuzigten.

Dem Chor ist die Handlung des Geschehens zugeordnet, er überzeugte mit Sicherheit und Ausdruckskraft, gemeinsam mit den begleitenden Instrumenten Orgel und Cello. Nachdem der letzte Ton im Pianissimo verklungen war, verstand das Publikum den Moment und ließ die Ergriffenheit wirken ohne die Stille im Applaus zu brechen.