Am Ende gibt es den deutschen und den argentinischen Mastertitel

Zwischen Biberach und dem argentinischen Tucumán liegen über 11 000 Kilometer, die Städte befinden sich in verschiedenen Klima- und Zeitzonen. Gleichzeitig gibt es gerade aber eine enge Verbindung zwischen Oberschwaben und dem Nordwesten Argentiniens. Die Hochschule Biberach (HBC) bietet seit sieben Jahren gemeinsam mit der Universidad de Tucumán (UNT) den binationalen Masterstudiengang Engineering Management an. Die Argentinierin Isabel María Salas Tonello und der Deutsche Tobias Benz berichten von ihren Erfahrungen.

Fast 80 Absolventen und Absolventinnen haben drei Semester gemeinsam und im Wechsel in Biberach und Tucumán studiert und am Ende gleich zwei Titel erhalten: den deutschen Abschluss Master of Engineering Management der Hochschule Biberach und den argentinischen Titel Magister de Ingeniería der Universität von Tucumán.

Eine der Absolventinnen ist Isabel María Salas Tonello. Die 28-Jährige ist für das Studium nach Deutschland gekommen – und geblieben, nachdem sie es im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen hat. Ihr ganzes Leben hat sie, so berichtet die junge Frau, in Tucumán verbracht, dort Chemie-Ingenieurwesen studiert, an einer Uni, die fast doppelt so viele Studierende zählt wie Biberach Einwohner.

Von der Stadt und der Hochschule HBC war sie von Anfang an begeistert: Alles ist nah beieinander, ihre Ziele erreicht sie unkompliziert zu Fuß, braucht kein Auto und selten den Bus. Die städtische Infrastruktur sei in sehr gutem Zustand, die Hochschule bestens ausgestattet, sagt sie. „Biberach ist gemütlich“, findet Salas Tonello und gibt zu verstehen, dass sie sich gleich wohlgefühlt hat, auch wenn ihr Leben in Deutschland völlig anders ist als in Argentinien.

Was sie anfänglich als distanziert oder gar unfreundlich empfunden hat, versteht sie jetzt als kulturellen Unterschied, mit dem sie umgehen kann. „Ich weiß, dass man sich hier nicht gleich zu Hause besucht – und freue mich, wenn es ja dann so weit ist.“

Tobias Benz ist im ersten Semester des Masterstudiums. In Biberach hat der 26-Jährige bereits den Bachelorstudiengang Bau-Projektmanagement abgeschlossen und ein Jahr in Mittel- und Südamerika verbracht: Sein Praxissemester absolvierte er auf einer Tunnelbaustelle in Honduras, ein Studiensemester in San Miguel de Tucumán. Verschiedene Kulturen und Sprachen sind seither kein Problem mehr für ihn, vielmehr neue Herausforderungen, an denen er wächst. Und aus Erfahrung weiß Benz: „Kommunikation und Offenheit sind wichtige Bausteine für einen gelingenden Austausch.“ Das binationale Studium eröffnet ihm Sichtweisen und vor allem Netzwerke, von denen er sich beruflich viel verspricht.

Neben seinem Studium unterstützt er Professor Hartmut Veigele als Assistent in der Organisation des Austauschprogramms. Das binationale Masterstudium kennt er somit aus zwei Perspektiven und genau diese Einblicke beschreibt er als besonders wertvoll – auch für sein späteres Berufsleben. Der Projektmanager ist auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und kann sich gut vorstellen, für einen Job auch nach Lateinamerika zu wechseln. Seine Kommilitonin Salas Tonello ist seit Juni bereits im Beruf. In Deutschland. Sie lebt in Memmingen und sammelt erste Erfahrungen als international ausgebildete Projektmanagerin.

Die Studierenden des Masterstudiengangs aus verschiedenen Ingenieurbereichen: Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Biotechnologie, Informatik, der Master of Engineering verbindet verschiedene Kulturen und unterschiedliche Disziplinen. Das mache das Angebot so einzigartig und die Berufsmöglichkeiten seien so breit gefächert, sagt Salas Tonello.

Zu dem Managementstudium gehören neben den Ingenieurdisziplinen Recht, Wirtschaftlichkeit, Personalwesen, auch Softskills wie Soziale Kompetenzen und Teamarbeit stehen auf dem Programm. Was also bedeutet international studieren? „Viel, viel, viel lernen“, sagt Isabel María Salas Tonello. Kultur, Sprache und Arbeitsweise in Argentinien und Deutschland unterscheiden sich stark. „Wer bereit ist, das zu erleben, wächst persönlich enorm.“ Und auch Tobias Benz, der – wenn die Pandemie es bis dahin erlaubt – sein Tucumán-Semester von August bis Dezember 2021 machen möchte, erlebt den Austausch als Bereicherung: „Man lernt neue Perspektiven kennen und erweitert so seinen Horizont“, sagt er. Und was bedeutet Heimat, wenn man in der Ferne lebt? „Familie und Freunde“, sagt die Argentinierin. Die hat sie seit eineinhalb Jahren nicht mehr besucht und vermisst sie deshalb. Dieses Gefühl kennt auch ihr deutscher Kommilitone und weiß ein wirksames Gegenmittel: Verbundenheit in Gedanken.

Der Masterstudiengang

Das Masterstudium Engineering Management wurde vom Deutsch-Argentinischen Hochschulzentrum (DAHZ) ins Leben gerufen. Deutsche Studierende erhalten für den Aufenthalt in Argentinien eine finanzielle Förderung von 1075 Euro pro Monat sowie eine Reisekostenpauschale von 1500 Euro. Die meisten Studierenden schreiben ihre Abschlussarbeit bei deutschen Unternehmen, die international aufgestellt sind. Berufsperspektiven finden die AbsolventInnen dort oder in öffentlichen Einrichtungen wie bei öffentlichen Hoch- und Tiefbauämtern, Straßenbauverwaltungen oder bei der Deutschen Bahn. Informationen zum Studiengang finden Interessierte online unter www.hochschule-biberach.de/mem-austausch