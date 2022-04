Am Ende erklingt die ukrainische Hymne

„Es tanzt der Wolf und steppt der Bär“ war das Motto des Frühjahrskonzerts, das die Stadtkapelle Biberach unter der Leitung von Andreas Winter in der Gigelberghalle gegeben hat. Das Publikum war sich einig: Es war tierisch gut!

Auch an diesem Konzert ließ sich ablesen, welch beträchtlichen Flurschaden das Coronavirus im Kulturbereich verursacht hat: Das Programm war ursprünglich geplant für das Herbstkonzert der Stadtkapelle Mitte November 2021. Etwa eine Woche vor diesem Termin wurde wieder einmal ein „musikalischer Lockdown“ verhängt, Proben waren nicht mehr möglich bis Anfang März.

Diese Zeit des „musikalischen Entzugs“ hat – so berichtet Musikdirektor Winter – wie in vielen Chören und Orchestern auch in der Stadtkapelle Kraft geraubt und zu einem gewissen Mitspielerschwund geführt. Neue Instrumentalisten seien also herzlich willkommen. Und das Konzert in der Gigelberghalle hat eindrucksvoll gezeigt: Es lohnt sich sehr, dabei zu sein. Die etwa 35 Musikerinnen und Musiker spielten den Umständen zum Trotz auf technisch und musikalisch ausgesprochen hohem Niveau.

Dirigent Andreas Winter führte launig durch das Programm und stellte das „tierische Personal“ jedes Stücks vor. Los ging’s mit John Wassons authentischem Arrangement der Filmmusik zum Kinohit „Pirates of the Caribbean“ mit überzeugend herausgearbeiteten dynamischen und rhythmischen Ausbrüchen. Die dunklen, warmen Klänge des tiefen Blechs in der Concert Suite „Dances with the Wolves“ weckten im Publikum die Vorstellung von Freiheit und Weite. Das Medley aus „The Wizard of Oz“ von James Barnes, so gestand Andreas Winter, sei eines seiner Lieblingsarrangements – und das wurde durchaus hörbar: Vom intonatorisch heiklen Anfang bis zum herzerwärmenden Finale „Over the Rainbow“ glänzten Dirigent und Orchester mit liebevoll gestalteten Übergängen und klangfarbenreichen Stimmungswechseln.

Einen spannenden Pro-grammkontrast bildeten die eingängige Ballade „Somewhere out there“ mit Softsound und schönen Instrumentalsoli und die düsteren, rhythmisch pointierten Klänge des Medleys aus „Batman“ mit präzisen Soloeinwürfen. Mit ein Höhepunkt des Programms war Henry Mancinis fröhlicher Marsch „Baby Elephant Walk“ aus dem Film „Hatari“ in einem Arrangement von Konzertmeister Michael Nover. Piccoloflötistin Susanne Kopf spielte den anspruchsvollen Solo-part mit makelloser Intonation, rhythmisch absolut zuverlässig und mit schönem Klang ohne jede Schärfe. Gerne hätte sich die Begleitung noch etwas mehr zurückhalten dürfen.

Im farbigen, wunderbar arrangierten abschließenden „Chicken Run“ konnten sich alle Register der Biberacher Stadtkapelle noch ein-mal in Hochform präsentieren. Die knapp 250 Besucherinnen und Besucher waren froh über die „Wiedergeburt“ der Livemusik und begeistert vom Konzert und erklatschten sich als Zugabe Bär Baloos Song „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“. Der Erlös des Konzerts geht an die Ukraine-Hilfe der Stadt Biberach, zum Abschluss erklang als Zeichen der Solidarität die ukrainische Nationalhymne.