Am Alten Postplatz sprudelt’s jetzt

Und noch ein neuer Brunnen für Biberach: Diesmal ist es sogar ein Feld aus fünf Fontänen, die auf dem Alten Postplatz zur Freude der Passanten sprudeln – nachts sogar beleuchtet. Seit dieser Woche ist die Sanierung des Platzes beim Amtsgericht abgeschlossen.

Baubürgermeister Christian Kuhlmann ließ in seiner kurzen Rede anklingen, dass er mit der neuen Gestaltung zwar zufrieden ist, diese aus Sicht der Verwaltung noch hätte etwas besser ausfallen könne. „Wir hätten gerne zu Gunsten des Freiraums noch auf ein paar weitere Parkplätze verzichtet und statt des Asphalts etwas mehr Granitsteinpflaster verwendet.“ Der Gemeinderat habe aber mehrheitlich anders entschieden, und er sei mit diesem demokratischen Ergebnis zufrieden, so Kuhlmann.

Neben den 89 Parkplätzen ist nun vor allem der Bereich vor dem Amtsgericht neu geordnet. Dort gibt es mit Granit gepflasterte Bereiche für Fußgänger, Sitzbänke und die Skulptur des „Hamburger Arbeiters“ hat dort einen Platz gefunden, an dem sie auch wahrgenommen wird. Bisher fristete sie ein Schattendasein im ehemaligen Klostergarten neben dem Gerichtsgebäude.

Diesen Klostergarten hat das Land Baden-Württemberg im Zuge der Sanierung als öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt. Nur dadurch konnte dieser Bereich als neue Ruhe- und Spielzone in die Umgestaltung einbezogen werden. Neben Sitzbänken – die Holzauflagen dafür werden noch geliefert – und Grünpflanzen ist das neue Fontänenfeld der Blickfang in der Mitte der Anlage. Derzeit sind es fünf kleine Wasserfontänen. „Wenn es sich bewährt, haben wir die Möglichkeit, noch weitere Fontänen zu installieren“, so Kuhlmann. Technisch sei dafür alles vorbereitet. Die Biberacher sollten sich dieses Fontänenfeld übrigens genau ansehen, denn auch für die Nachfolge des umstrittenen Schadenhofbrunnens wäre dies eine mögliche Alternative, über die diskutiert wird.

Lieferschwierigkeiten bei Granit

Eigentlich hätte die Sanierung schon im vergangenen Herbst beendet sein sollen. Da kam es allerdings zu Lieferschwierigkeiten beim Granitpflaster aus China. „Das nächste Mal bestellen wir die Steine im Bayerischen Wald, dann können wir sie zur Not selbst abholen“, meinte Kuhlmann.

Die Gesamtkosten der Sanierung des Alten Postplatzes und des bereits fertig gestellten Saumarkts betragen rund 2,44 Millionen Euro. Bund und Land förderten das Ganze mit 1,1 Millionen Euro. Weitere 740 000 Euro bekam die Stadt aus dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Die Stadt habe die ihr zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten klug genutzt, lobte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. Auch er betrachtete die Umgestaltung als sehr gelungen und als deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Zustand.

Die Stadtverwaltung peilt bereits die nächsten Umgestaltungen in der Altstadt an: Auf der Liste stehen jetzt Consulentengasse, Wielandstraße sowie der Bereich um den Ochsenhauser Hof.