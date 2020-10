Altheim/Schemmerberg bittet zum Derby

Im Gemeindederby treffen in der Fußball-Kreisliga A II die SGM Altheim/Schemmerberg und die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen aufeinander. Tabellenführer Schönebürg reist nach Äpfingen. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt empfängt den SV Sulmetingen II. Bereits am Freitag um 19 Uhr wird die Partie in Äpfingen angepfiffen. Anstoß bei allen anderen Spielen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Tabellenführer SC Schönebürg tat sich gegen die SG Mettenberg sehr schwer, konnte das Spiel aber am Ende noch drehen und als Sieger vom Platz gehen. Zum SV Äpfingen führt die Reise des SCS nun. Es ist eine lösbare Aufgabe für den Tabellenführer, denn der SVÄ ist Vorletzter der Tabelle. In Normalform dürften dem Schönebürger Team in Äpfingen keine Punkte verloren gehen.

Aufsteiger liegt voll im Plan

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt hat auf dem Sportgelände in Alberweiler den SV Sulmetingen II zu Gast. Ganz entspannt kann der Gast aus Sulmetingen nach Alberweiler reisen. Der Aufsteiger liegt derzeit mit seinen acht Punkten voll im Plan. Die SGM braucht die Punkte, um sich vorne festzusetzen. Der 6:2-Erfolg zuletzt bei den SF Bronnen wird für das nötige Selbstvertrauen sorgen.

Ein Gemeindederby auf Augenhöhe steigt auf dem Sportplatz in Schemmerberg. Der Aufsteiger SGM Schemmerhofen/Ingerkingen ist zu Gast. Beide Derbyteilnehmer erhielten am vergangenen Spieltag einen Dämpfer. Schemmerhofen/Ingerkingen verlor sein Heimspiel mit 0:3 gegen die TSG Achstetten. Die SGM Altheim/Schemmerberg kam gegen den bis dahin punktlosen SV Mietingen II über ein Unentschieden nicht hinaus. Ein spannendes Spiel erwartet die Zuschauer in Schemmerberg.

Schritt aus der Krise

Einen Schritt aus der Krise machte die TSG Achstetten. Jetzt muss aber bei der SGM Laupertshausen/Maselheim ganz schnell der nächste folgen. Beide Teams sind punktgleich, wobei die SGM in Wain „nur“ zu einem 1:1 kam. Leicht wird es für die TSG auf dem Maselheimer Sportgelände nicht werden.

Zum ersten Punktgewinn kam der SV Mietingen II gegen die SGM Altheim/Schemmerberg. Bedeutet der eine Punkt wirklich die Wende zum Besseren? Das Heimspiel gegen die SF Bronnen kann darüber Aufschluss geben. Die Sportfreunde sorgten wieder einmal für eine Heimpleite. Am vergangenen Sonntag setzte es eine 2:6-Klatsche gegen Alberweiler/Aßmannshardt. Eine Paarung mit vollkommen ungewissem Ausgang.

Burgrieden muss gewinnen

Ist der TSV Wain auf dem Weg der Genesung? Der Sieg gegen Achstetten und der Punkt gegen Laupertshausen/Maselheim könnten darauf hindeuten. Zum SV Burgrieden reist der TSV jetzt. Burgrieden gewann gegen Attenweiler/Oggelsbeuren und muss dieses Heimspiel unbedingt gewinnen, um die vorderen Plätze nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

Die SG Mettenberg macht es ihren jeweiligen Gegnern regelmäßig sehr schwer. Dieser Umstand erwartet auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Bei der SGM läuft es noch nicht rund wie in der abgelaufenen Saison. Es bedarf einer Leistungssteigerung, wenn man in Mettenberg etwas erben will.