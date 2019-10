Altes und Neues bei „Brass&Cabaret“ in der Gigelberghalle in Biberach

Einen Teil des diesjährigen Biberacher Kabarettherbstes hat die Brass-Band Oberschwaben-Allgäu (BBOA) mit ihrem Stargast Andreas Martin Hofmeir bestritten. Unter dem Titel „Brass& Cabaret“ boten sie in der Gigelberghalle Altbewährtes und Neues in kreativem Gewand.

Das Altbewährte ist die Qualität der Musiker. Die Brass-Band Oberschwaben-Allgäu gehört seit 1992 zu einer Handvoll deutscher Brass-Bands, die nach britischem Vorbild spielen. Ihr Name wird mit Hochachtung ausgesprochen. Sie präsentieren ihr breites Repertoire nicht in orchestraler Strenge, sondern frisch, lässig und sympathisch und natürlich in bestechender Qualität. Diese bezieht sich auf Harmonie, homogenes Zusammenspiel und Technik und Virtuosität. Auch Dynamik und Eleganz, Dramatik und Sensibilität stehen auf der Visitenkarte der BBOA und ebenso professionelle Konzentration bis zum letzten Ton.

Auch die Vielseitigkeit des Gastes ist hinlänglich bekannt. Der Tuba-Professor des Salzburger Mozarteums wird gerne als Grenzgänger oder Tausendsassa bezeichnet und die Koketterie seiner Barfüßerei gehört augenzwinkernd dazu. Ob Tradition oder Moderne – der in der Holledau geborene Musiker sucht stets das Neue.

Grenzen und Genres sind für ihn scheinbar zum Überwinden da und das Vermischen von allem Möglichen wird zum persönlichen Stil. Sein nuancenreiches Spiel ist eine Offenbarung, sein hingebungsvolles Spielen steckt voller klanglicher Überraschungen. Gerne lässt er auch die Tuba stehen, gibt sich als Moderator, Kabarettist und Schauspieler. Hofmeir und das BBOA stehen alleine und gemeinsam für kreative Neugierde, fesselndes Können und stetigem Aufbruch.

Tubakonzert wird uraufgeführt

So stand auch in der Gigelberghalle viel Neues im Mittelpunkt. So war es das erste Konzert unter der Leitung des Schweizer Trompeters und Dirigenten Andreas Koller. Er hat für diese Präsentation seiner Arbeit auf jeden Fall einen Sonderapplaus verdient, denn in diese Zeit fielen die Proben für die zweite Neuheit: die Uraufführung des „Tuba Concerto No.4“ des bayrischen Kirchenmusikers und Komponisten Jörg Duda.

Dank seines fantasievollen Elans gibt es inzwischen Kompositionen, in denen die Tuba als Soloinstrument brillieren darf und das hörte sich überaus wirkungsvoll an. Wie ein barfüßiger Kobold blubberte die Tuba durchs Unterholz und alle anderen Instrumente zeigten dem tapsigen Waldgeist den Weg in ein charmantes Sommervergnügen. Der kaum enden wollende Beifall der Zuhörer war der verdiente Lohn für das Ensemble, den anwesenden Komponisten und das fabelhafte musikalische Erlebnis.

Beinahe das erste Mal boten die BBOA ihren Fans den kabarettistischen Anstrich mit Andreas Martin Hofmeir. Erst drei Auftritte gab es in dieser Formation und so amüsiert sich das Ensemble noch sichtlich bei den spritzigen Wortbeiträgen. Hofmeirs Gedankenausflüge zu allerlei Blasinstrumenten sind heiter, launig und auf eine unverfänglich-frische Art frech. Aber ob diese wirklich dem Kabarett-Genre zuzuordnen sind?

Hofmeir beweist damit seine Vielseitigkeit und Bühnentauglichkeit und hat genug kollegiale Fairness, dass er sich nicht ständig als Stargast in den Fokus drängt. Solist und Ensemble waren dadurch angenehm gleichberechtigt und wurden anerkennend bejubelt.

Mehr Zuhörer verdient gehabt

Wenn der Jubel des Abends aufgeteilt werden müsste, würden nach Ensemble, Dirigent, Solist und Komponist die Schlagwerker das fünfte Applauspaket bekommen. Zwölf Laufmeter mussten sie zurücklegen, um ihre unverzichtbaren Klangakzentente ertönen zu lassen. Diskret und verhalten, aber auch mächtig und charaktervoll verwoben sich ihre Instrumente mit denen der Bläser. Ob britisch-royal, mit furiosem Filmambiente oder gar einem suggestiven Psalm – die Künstler überzeugten in jeder Phase des Abends. Die großartigen Musiker hätten gewiss noch mehr wertschätzende Zuhörer verdient gehabt.