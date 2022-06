Altes Krankenhaus wird vor geplantem Abriss zu temporärer Kulturstätte

Für viele Menschen hat das ehemalige Biberacher Krankenhaus einen emotionalen Wert. Seit feststeht, dass es abgerissen werden soll, gab es bereits einige Bürgerinnen und Bürger, die versuchten, dies zu verhindern. Ohne Erfolg. Nun wird die Großbaustelle kurzfristig zur Kulturstätte und bietet allen Menschen einen Zutritt in verschiedene teils spannende Bereiche. Das überhaupt möglich zu machen, erforderte bei den Machern einen langen Atem und viele Gespräche mit dem Landratsamt und der Stadt Biberach.

Unter dem Titel „Backspace“ veranstalten nun aber zehn Biberacherinnen und Biberacher von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli ein Festival der besonderen Art. Es gibt Kunst, Kultur und Dialog auf der Großbaustelle. Unter dem Motto Weltbürgertum lädt die Initiative zusammen mit der Christoph-Martin-Wieland-Stiftung zum interdisziplinären Austausch ein und schlägt damit auch eine Brücke nach außen. Auf dem Programm stehen Diskussionsrunden, Kunst, Kultur und natürlich Musik. Los geht’s am Freitag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann spenden.

Räume für die Öffentlichkeit zugänglich machen

Simon Gallus, Constanze Dall und Damiel Birkenmayer sind Teil des zehnköpfigen Veranstaltungsteams. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das geschichtsträchtige Gebäude mit einer temporären Zwischennutzung allen Menschen zugänglich zu machen. „Wir erhoffen uns, dass künftig mehr kulturelles und soziales Engagement auf lokaler wie überregionaler Ebene möglich sein wird“, sagt Designer Simon Gallus. „Wir wollen spannende Räume für Projekte und Kreative zugänglich machen.“

Der Biberacher Künstler Hartmut Hahn ist auch im Krankenhaus vertreten: Er befasst sich mit den Bilder, die dort früher aufgehängt waren. (Foto: Tanja Bosch)

Bereits seit Oktober ist die Initiative – bestehend aus Joshua Dürrenberger, Daniel Adler, Daniel Rudolf, Daniel Birkenmayer, Constanze Dall, Björn Stöckle, Markus König, Wolfram Pfeifer, Ulrich Knupfer, Alexander Renaldy und Simon Gallus – dabei, dieses Herzensprojekt in Biberach umzusetzen.

„Es war tatsächlich ein langer Weg mit vielen Gesprächen und Überzeugungsarbeit bei den Verantwortlichen nötig“, sagt Daniel Birkenmayer, der für die technische Umsetzung zuständig ist. „Am Ende hat man uns drei zeitlich begrenzte Veranstaltungen in Aussicht gestellt.“ Große Unterstützung gab es dabei von Holger Thiessen, Leiter des Amts für Liegenschaften und Gebäude beim Landratsamt Biberach. „Er hat uns verstanden und uns diesen Weg ermöglicht“, sagt auch Simon Gallus.

Abschied vom alten Krankenhaus

Einige Künstlerinnen und Künstler haben sich bereits ans Werk gemacht und teilweise in ausgewählten Räumen Installationen aufgebaut, Bilder aufgehängt und Wände bemalt. Auch der Biberacher Streetart-Künstler Daschu ist neben einigen anderen bekannten Künstlerinnen und Künstlern der Szene mit dabei. So hat zum Beispiel Oliver Pierre aus Paris den Eingangsbereich bemalt. Es gibt auch drei Filmprojekte, die in den Räumen umgesetzt werden.

„Die Leute sind total beeindruckt von der Location“, sagt Constanze Dall, die für die Künstlerbetreuung zuständig ist. „Denn, wann hat man schon einmal die Gelegenheit, in einem alten Krankenhaus zu drehen oder etwas zu gestalten.“ Für sie hat so ein Gebäude auch eine große emotionale Wirkung: „Für mich geht es hier auch ums Verabschieden. Jeder Biberacher hat doch irgendeine Verbindung zu diesem Krankenhaus“, sagt sie. „Wir sind einfach nur dankbar, diese Räume hier bespielen zu dürfen und den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen.“

Weltbürgertum: Dialog mit den Besuchern

Der Zugang zur Veranstaltung am Wochenende erfolgt über den Haupteingang, das sogenannte Bonanzator. Im Innenbereich werden den Besucherinnen und Besuchern folgenden Bereiche zugänglich sein: Eingangsbereich, Speisesaal Personal, die Stationen 5, 6 und 7 und die Terrassen der Isolierzimmer. Diese Bereiche werden auch über den Außenbereich zugänglich sein. Alle anderen Bereiche sind für die Gäste nicht zugänglich. Wichtig ist, dass alle Gäste eine Taschenlampe oder ein Handy mit Taschenlampenfunktion dabei haben. Ansonsten gibt es keine Vorgaben.

Alle Akteurinnen und Akteure arbeiten unentgeltlich für das Projekt. Mit einer Eintritts- und Getränkespende können die Besucherinnen und Besucher das Projekt nach eigenem Budget unterstützen.

Das Programm

Am Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr findet die Eröffnung mit Musik statt. Der Eingang ist am ehemaligen Haupteingang zur Klinik an der Ziegelhausstraße. Um 19.15 Uhr gibt es einen Impuls von Kerstin Bönsch (Wieland-Stiftung) und anschließende Gespräche. Um 20 Uhr geht es auf einen Ausstellungsrundgang.

Am Samstag 2. Juli, eröffnet der Backspace ebenfalls um 18 Uhr. Ab 19.15 Uhr gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema Weltbürger und Weltbürgerinnen mit Sarah Seidel, Daniel Birkenmayer und Alexander Renaldy. Um 20 Uhr geht es auf einen Ausstellungsrundgang.

Am Sonntag, 3. Juli, hat die Ausstellung von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Alle Besucherinnen und Besucher sollten eine Taschenlampe mitbringen.

Weitere Infos und das ausführliche Programm gibt es online unter: www.backend-ev.org