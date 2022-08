Altersklassensiege für TV Dettingen und TG Biberach in Ravensburg

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist wieder der Ravensburger Triathlon über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) ausgetragen worden. Unter den mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind auch Sportlerinnen und Sportler des TV Dettingen und der TG Biberach gewesen.

Der Start erfolgte am Vormittag am Flappachbad in drei Gruppen. Vom TV Dettingen traten Rainer Aumann und Sebastian Kuhn an. Nach einem mäßigen Schwimmen (13:07 Minuten) konnte sich Kuhn laut TVD-Mitteilung auf dem Rad von Platz 56 aus nach vorn arbeiten und erzielte dabei die elftbeste Zeit. Beim Laufen holte er noch ein paar weitere Mitstreiter ein und belegte im Ziel den siebten Platz in seiner Altersklasse (Gesamtwertung: Rang 16, 1:18:18 Stunden). Aumann lag nach dem Schwimmen auf Platz zwei in seiner Altersklasse, musste dann aber wegen technischer Probleme mit der Schaltung auf der Radstrecke mehrere Konkurrenten ziehen lassen. Nach dem Laufen kam er mit knapp zwei Minuten Rückstand auf den Sieger als Vierter in seiner Altersklasse ins Ziel (Gesamt: 32., 1:22:11).

Hannah Späth von der TG Biberach erreichte nach 1:23:46 Stunden (Schwimmen: 0:11:01 Stunden, Rad: 0:48:52, Laufen: 0:23:52) als viertbeste Frau das Ziel und sicherte sich mit großem Abstand den ersten Platz in ihrer Altersklasse (Jugend weiblich). Steffen Fritschle (TG Biberach), der nur knapp einen Platz auf dem Treppchen verpasste, war nach TG-Angaben mit seiner Zeit von 1:25:05 Stunden (0:11:00, 0:49:33, 0:24:31) mehr als zufrieden. Den dritten Platz in ihrer Altersklasse sicherte sich Anna Dangelmayr (TG Biberach), die die Sprintdistanz in 1:29:13 Stunden (0:13:41, 0:50:17, 0:25:15) absolvierte. In der Altersklasse W40 standen am Ende gleich zwei Biberacherinnen auf dem Siegerpodest: Sonja Döderlein (1./Gesamt: 1:30:15/0:14:44, 0:51:21, 0:24:09) und Ilona Schumacher (2./1:31:05/0:13:16, 0:51:58, 0:25:51).

Beim Nachwuchs-Cup der Schüler C (75 Meter Schwimmen, 500 Meter Laufen) war Sophia Aumann die einzige Starterin des TV Dettingen und belegte den zweiten Platz. Beim Wettbewerb der Schüler B (75 Meter Schwimmen, 1 Kilometer Radfahren, 500 Meter Laufen) kamen die Dettingerinnen Emma Aumann und Julia Rock auf die Plätze eins und drei Platz.