Altersklassensiege für Fajerski und Starter des TV Dettingen in Kellmünz

Markus Fajerski vom SV Birkenhard hat beim 26. Kellmünzer Frühjahrslauf in seiner Altersklasse (M35) den ersten Platz im Hauptlauf belegt. Mehrere Altersklassensiege verbuchten auch die Starter des TV Dettingen.

Auf der flachen, zehn Kilometer langen Hauptlaufstrecke hatten die 130 Läufer eine kleine und zwei große Runden zu laufen. Markus Fajerski zeigte sich bei windigen Bedingungen laut Mitteilung in starker Form. Fast während des ganzen Rennens lief er mit einem Mitstreiter, der sich allerdings immer hinter ihm hielt, vorn im Wind. In der letzten Runde konnte Fajerski sein Tempo nicht mehr ganz halten. Im Gesamtergebnis belegte er nach 35:43 Minuten den achten Platz. Rainer Aumann (39:40 Minuten) vom TV Dettingen erreichte Rang 15 in der Gesamtwertung und gewann die Altersklasse (AK) M45, in der sein Vereinskollege Heiko Heinisch (43:09) Dritter wurde. Der Gesamtsieg bei den Frauen ging an Svenja Ojstersek (LG Tlis Finanz Regensburg/35:45), bei den Männern siegte Marius Gelbing (TSG Söflingen/33:18).

Der Nachwuchs des TV Dettingen verbuchte zahlreiche Topplatzierungen in verschiedenen Altersklassen. Den Schülerlauf (U10) über 800 Meter gewannen Hannes Steinhauser und Sophia Aumann. In der Altersklasse U12 (ebenfalls über 800 Meter) siegte Emma Aumann bei den Mädchen vor Julia Rock. Bei den Jungen belegte Samuel Yanez Rock Rang zwei, gefolgt von Peter Steinhauser. In der U14 (1,3 Kilometer) verbuchten Paul Aumann und Annika Jost jeweils den zweiten Platz. Den U16-Lauf über 1,3 Kilometer gewann Hanna Laupheimer vor Laura Kienle. Im Hobby- beziehungsweise Jugendlauf über 2,4 Kilometer wurde Luca Baur Zweiter vor seinem Teamkollegen Felix Jost.

Folgende Kinder des TV Dettingen starteten im Bambinilauf ohne Zeitnahme: Maria Yanez Rock, Magdalena Heinisch, Jonas Schier, Paula Schwarzbart, Maya Steinhauser und Paul Stocker.